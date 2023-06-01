ВИДЕО | „Мы идем освобождать всю Россию“. Бои в Белгородской области продолжаются, РДК заявил о начале „обещанной второй фазы“(37)
С 22 мая бои в Белгородской области практически не утихают. В первый день лета город Шебекино подвергся обстрелу, сотни людей были эвакуированы. RusDelfi собрал самые важные и ключевые события последних часов и дней в одном материале.
В ночь на 1 июня власти Белгородской области заявили об обстреле города Шебекино в белгородской области. По словам местного губернатора Гладкова, город находился „под непрекращающимся огнем ВСУ“. Как сообщают различные telegram-каналы, Шебекино - город недалеко от границы с Украиной - стал еще одной целью на пути людей, именующих себя Русским Добровольческим корпусом (РДК).
В 8 утра в Telegram-канале этого формирования появилась публикация, в которой сообщается о начале „обещанной второй фазы“. Мирных жителей в ней призвали пройти в укрытие, авторы поста заявили, что РДК „не воевал и не воюет с мирным населением!“
В Telegram-канале легиона „Свобода России“ примерно в это же время было опубликовано видео, на котором человек в маске и камуфляже говорит следующее: „Мы, легион „Свобода России“, сейчас находимся недалеко от границ нашей родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон - это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идём освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для того, чтобы в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы“.
Ближе к 9-ти утра губернатор выложил в своем канале видео, в котором прокомментировал обстановку. „Восемь человек раненых. Погибших нет“, - подвел он итоги ночи в Шебекино под обстрелом.
По его словам, противника на территории Белгородской области „не было и нет“. При этом из его слов понятно, что вооруженное столкновение и бои все же идут. „Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел“, - сообщил он.
Сегодня, по его словам, было эвакуировано 200 человек (семьи с детьми) в Пензу, 600 человек - в Калугу и Ярославль.
В 10 утра губернатор области сообщил о том, что под обстрелом находится село Новопетровка Валуйского городского округа. Между сообщениями о пострадавших и атаках Гладков рассказал, о том, что пообщался с Владимиром Путиным, и в результате беседы было решено, что школьники из Шебекино не будут сдавать экзамен по математике.
Через полчаса РДК объявил об обстреле здания МВД в Шебекино снарядами „Града“, в 12 часов об этом написал и сам губернатор Гладков. „В округе есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется“, - сообщил он. „От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации“, - также написал Гладков.
В 13.38 в канале легиона „Свобода России“ появилось сообщение о том, что легион и РДК, „продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка“. В Tеlegram-канале РДК появилась публикация, в которой сообщается о том, что бои ведутся уже в предместьях Шебекино.
Реакция властей
Киев происходящее в приграничных российской зоне никак не комментировал.
Минобороны РФ же утверждает, что смогло сорвать „террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино“, - пишет Медиазона.
Российское министерство обороны распространило заявление о боях в округе белгородского города Шебекино.
Утверждается, что около трех часов утра „украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения“.
Ведомство сообщает, что „самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований“.
В результате, как продолжает министерство обороны, „формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери“. Уточняется, что „нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов“.
При этом примерно за час до Минобороны администратор телеграм-канала „Шепот Шебекино“ опубликовала видео, на котором сообщала, что город все еще находится под обстрелом.
Как все началось?
Снаряды со стороны Украины прилетают в Белгородскую область не первый месяц. Однако о начале полномасштабных боев мы услышали 22 мая, когда сразу в нескольких населенных пунктах Белгородской области шли бои с применением бронетехники и авиации. Как писал Delfi, российские источники заявляли о вторжении „диверсионно-разведывательных групп“, украинские — о работе бойцов „Русского Добровольческого корпуса“ и Легиона „Свобода России“. Был уничтожен российский пограничный пункт пропуска Грайворон.
Украина официально заявила о своей непричастности к событиям на российской территории. Ответственность за рейд взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса (РДК) – это формирование воюет на стороне Украины и, как утверждается, состоит из российских граждан, писало издание „Радио Свобода“. Помимо РДК ответственность за рейд взял на себя также легион „Свобода России“, однако, как отмечал проект Conflict Intelligence Team, расследователям не удалось найти никаких доказательств их участия в прорыве.
Уже утром 23-го числа в Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, объявленный в регионе после вторжения „диверсантов“.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 24 мая Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз. „Больше всего снарядов - 84 - было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошло возгорание“, - указал он далее. Ряд Telegram-каналов сообщил, что у села Калинино была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500. Две такие бомбы российский военный самолет в апреле уронил на Белгород. Гладков сообщил о ликвидации боеприпаса.
25 мая „Русский Добровольческий корпус“ заявил о новом рейде его бойцов в Россию. В видео из села Глотово Белгородской области два бойца стоят на крыльце отделения Почты России в Глотово. „Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики“, - указывается в описании в видео. Когда именно оно было снято, не сообщается.
По данным „Дождя“, один из мужчин на видео - командир РДК Денис Никитин (Капустин). Он заявил, что РДК „в который раз заходит на территорию России - с боями или тихо, это уже неважно“. „Ждите нас и в вашем населенном пункте“, - указал он. 22 мая в Белгородской области произошли боестолкновения с вошедшими с территории Украины подразделениями. Власти РФ заявили о „разгроме диверсантов“, в свою очередь РДК и Легион „Свобода России“ сообщили об „освобождении“ нескольких населенных пунктов Белгородской области.
Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что атака — это ответ на российский удар по штабу военной разведки Украины.
31 мая в ежедневной сводке Минобороны Великобритании констатировали, что с начала мая Россия заметно уступила инициативу в войне и скорее реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к своим собственным военным целям.
В течение месяца Россия 20 раз наносила ночные удары ракетами и беспилотниками по территории Украины, но не добилась успехов в достижении своих вероятных целей - нейтрализации украинской ПВО и поражении сил, готовящихся к контратаке, подчеркнула британская разведка. Сейчас российское командование, вероятно, пытается разместить резервы там, где может произойти контрнаступление. Однако часть этих сил пришлось перебросить для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута, сообщили авторы сводки.
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