ВИДЕО | „Мы идем освобождать всю Россию“. Бои в Белгородской области продолжаются, РДК заявил о начале „обещанной второй фазы“

В ночь на 1 июня власти Белгородской области заявили об обстреле города Шебекино в белгородской области. По словам местного губернатора Гладкова, город находился „под непрекращающимся огнем ВСУ“. Как сообщают различные telegram-каналы, Шебекино - город недалеко от границы с Украиной - стал еще одной целью на пути людей, именующих себя Русским Добровольческим корпусом (РДК).

В 8 утра в Telegram-канале этого формирования появилась публикация, в которой сообщается о начале „обещанной второй фазы“. Мирных жителей в ней призвали пройти в укрытие, авторы поста заявили, что РДК „не воевал и не воюет с мирным населением!“

В Telegram-канале легиона „Свобода России“ примерно в это же время было опубликовано видео, на котором человек в маске и камуфляже говорит следующее: „Мы, легион „Свобода России“, сейчас находимся недалеко от границ нашей родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон - это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идём освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для того, чтобы в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы“.

Ближе к 9-ти утра губернатор выложил в своем канале видео, в котором прокомментировал обстановку. „Восемь человек раненых. Погибших нет“, - подвел он итоги ночи в Шебекино под обстрелом.

По его словам, противника на территории Белгородской области „не было и нет“. При этом из его слов понятно, что вооруженное столкновение и бои все же идут. „Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел“, - сообщил он.

Сегодня, по его словам, было эвакуировано 200 человек (семьи с детьми) в Пензу, 600 человек - в Калугу и Ярославль.