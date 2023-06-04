Экономика
04.06.2023, 21:00

Продавец электроэнергии перевел клиента на универсальную услугу против его желания

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ФОТО: Yevhen Prozhyrko | Shutterstock

31 декабря 2022 года у клиента компании Elektrum истек срок договора на покупку электроэнергии. 1 января компания перевела его на универсальную услугу. Как считает комиссия по защите прав потребителей, юридических оснований для этого не было, пишет Delfi Ärileht.

По договору, который клиент заключил с компанией Elektrum, дневной тариф за электричество составлял 5,9 и ночной 4,7 центра за киловатт-час. 31 декабря срок договора истек, и Elektrum перевела клиента на универсальную услугу, цена которой составляла 19,7 цента/кВт·ч, к которой добавлялась месячная плата в размере 1,85 евро.

Как следует из разъяснения Комиссии по потребительским спорам, нельзя переводить потребителей на универсальную услугу вопреки их желанию. Комиссия отметила, что по закону продавец электроэнергии обязан предложить договор об универсальной услуге, а потребителю предоставлена возможность отклонить договор об универсальной услуге.

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