Продавец электроэнергии перевел клиента на универсальную услугу против его желания

По договору, который клиент заключил с компанией Elektrum, дневной тариф за электричество составлял 5,9 и ночной 4,7 центра за киловатт-час. 31 декабря срок договора истек, и Elektrum перевела клиента на универсальную услугу, цена которой составляла 19,7 цента/кВт·ч, к которой добавлялась месячная плата в размере 1,85 евро.