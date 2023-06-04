04.06.2023, 21:00
Продавец электроэнергии перевел клиента на универсальную услугу против его желания(2)
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31 декабря 2022 года у клиента компании Elektrum истек срок договора на покупку электроэнергии. 1 января компания перевела его на универсальную услугу. Как считает комиссия по защите прав потребителей, юридических оснований для этого не было, пишет Delfi Ärileht.
По договору, который клиент заключил с компанией Elektrum, дневной тариф за электричество составлял 5,9 и ночной 4,7 центра за киловатт-час. 31 декабря срок договора истек, и Elektrum перевела клиента на универсальную услугу, цена которой составляла 19,7 цента/кВт·ч, к которой добавлялась месячная плата в размере 1,85 евро.