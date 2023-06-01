ФОТО | На A. Le Coq Arena наградили лучших хоккеистов года
На состоявшемся в среду вечере Эстонского хоккея были объявлены лучшие хоккеисты года. Ими стали Диана Кааресте (Roosa Panther) третий год подряд и Роберт Рооба (JYP) пятый год подряд.
Нападающий Мортен Юргенс награжден премией „Прорыв года“, а Никлас Силдре — лучшим молодым игроком года.
Создание фан-клуба сборной Эстонии Viies Viisik было признано достижением года, а его промоутер Марио Линде получил награду.
В женской хоккейной лиге PAF лучшим вратарем признана Ульяна Йегги, защитником - Александра-Ольга Сеппар, нападающим Анна Федяева и тренером - Анатолий Дубков (все из Кохтла-Ярве ХК „Эверест“).
В хоккейной лиге Coolbet лучшими стали - вратарь Аргинто Милбергс, защитник Эдгарс Адамовичс, нападающий Робертс Екимовс и тренер Томс Блук (все ХК Курбадс).
Иван Логинов был выбран лучшим главным судьей года, а Кайре Леэт - лучшим линейным судьей.
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