ФОТО | На A. Le Coq Arena наградили лучших хоккеистов года

В хоккейной лиге Coolbet лучшими стали - вратарь Аргинто Милбергс, защитник Эдгарс Адамовичс, нападающий Робертс Екимовс и тренер Томс Блук (все ХК Курбадс).



Иван Логинов был выбран лучшим главным судьей года, а Кайре Леэт - лучшим линейным судьей.



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