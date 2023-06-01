В Норвегии уже третий месяц ищут 22-летнего биатлониста

За это время полицейские не обнаружили никакой активности на телефоне или банковских счетах Спораланда. Родители сообщали о психических проблемах спортсмена, которые предшествовали его исчезновению, пишет Sportmail.

„Нам ничего не остается, кроме как ждать. Пока мы не узнаем, что произошло, мы будем цепляться за надежду, что он еще жив. Возможно, он прошел долгий путь, но у него есть отличные навыки выживания“, — приводит слова родителей биатлониста Gudbrandsdаlen Dagningen.

Некоторые эксперты полагают, что Спораланда уже нет в живых.

„Трудно представить, как он может действовать, потому что люди с психическими расстройствами редко следуют логике. С чисто полицейской точки зрения вполне вероятно, что Эйвинд попал в аварию. Предполагаю, что его ищут как погибшего, а не как живого. Однако именно его психическое состояние может быть причиной того, что он до сих пор не сообщил никому, где находится“, — сказал следователь Йорн Лиер Холс.

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