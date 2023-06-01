01.06.2023, 18:49
Пропавший в Таллинне 95-летний мужчина нашелся при грустных обстоятельствах(4)
ФОТО: Delfi
В четверг утром полиция просила помощи в установлении местонахождения 95-летнего Анатолия, который вчера ушел из дома в Ласнамяэ и не вернулся. Во второй половине дня мужчину нашли.
В 18.30 полиция сообщила, что мужчина нашелся при довольно грустных обстоятельствах. В Центр тревоги сообщили о том, что в торговом центре упал человек.
Медики скорой помощи установили, что речь идет о пропавшем Анатолии, и доставили его в больницу.
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