NB! Сегодня в Эстонии утратили действие зеленые карты, оформленные для российских транспортных средств

По словам члена правления Фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, война в Украине и установление санкций в финансовом секторе привели к тому, что договаривающиеся государства Европейской экономической зоны расторгли договор о системе зеленых карт с Россией и Беларусью.

„Если собственник автомобиля с российским регистрационным знаком проживает в Эстонии, ему следовало бы серьезно взвесить установку эстонского номерного знака, поскольку обычное дорожное страхование гораздо дешевле нашего пограничного страхования. Конечно, можно оформить пограничное страхование и в другом государстве Европейской экономической зоны, где оно может быть дешевле“, – сказал Потсепп.

По словам менеджера по вопросам, связанным со внешней границей, Налогово-таможенного департамента Антса Куття, пограничное страхование можно купить уже за 30 дней до начала поездки и максимум на один год. „Во избежание возможных очередей на эстонско-российской границе мы призываем всех людей и все предприятия, которые планируют совершить поездку и которых затрагивает соответствующее изменение, приобрести корректное пограничное страхование уже сегодня. Оно обеспечит беспрепятственное пересечение границы без обременительных задержек“, – сказал Кутть.

LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Бюро зеленой карты в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также LKF организовывает разрешение споров относительно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.

Пограничное страхование можно оформить в пограничном пункте Нарвы, Лухамаа и Койдула, а также в таможенном пункте таллиннского аэропорта в представительстве Налогово-таможенного департамента.

Руководитель нарвского пограничного пункта Марек Лийва объяснил, что пограничники проверяют наличие действующего страхования транспортных средств как при их въезде в Эстонию, так и при их выезде отсюда. „Если для прибывающего в Эстонию транспортного средства не оформлено действующее в Эстонии страхование, мы не допускаем въезд такого транспортного средства на территорию государства. В таком случае водитель транспортного средства может оформить на границе пограничное страхование“, – сказал Лийва.