„Севилья“ выиграла Лигу Европы, вырвав победу у „Ромы“ по пенальти

На 35-й минуте счёт в матче открыл Пауло Дибала. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник „Ромы“ Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника.

В основное и дополнительное время победитель выявлен не был, в серии пенальти сильнее была „Севилья“: Яссин Буну отразил удар Джанлуки Манчини, а Рожер попал в штангу. В серии пенальти „Севилья“ обыграла соперника со счётом 4:1.

„Севилья“ выиграла Лигу Европы в 7-й раз, обновив рекорд.

До этого испанский клуб выигрывал турнир (с учетом Кубка УЕФА) в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. Ни одного финала он не проиграл.

У ближайших преследователей по три титула – у „Интера“, „Ливерпуля“, „Ювентуса“ и „Атлетико“.

Это был шестой еврокубковый финал в карьере Жозе Моуринью, не считая матчей за Суперкубок УЕФА.

Ранее команды португальского специалиста всегда побеждали – Моуринью завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с „Порту“, Лигу чемпионов с „Интером“, Лигу Европы с „Манчестер Юнайтед“ и Лигу конференций с „Ромой“.

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