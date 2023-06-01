Родители подозревают директора Таллиннского детсада в крупных хищениях. Адвокаты: наш клиент ничего не знает о предполагаемом деле(35)
В редакцию RusDelfi пришло сразу несколько сообщений от родителей, чьи дети посещают детский сад „Паэ“ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Родители эмоционально описали претензии, которые накопились к руководителю дошкольного заведения: хищения, трудоустройство родственников, „силовые“ методы решения проблем. Возбудила ли прокуратура уголовное дело в отношении должностного лица, что думают по этому поводу родители, а также адвокаты директора — в материале RusDelfi.
Что говорят родители
Первая жалоба от родителей в письме касается того, что директор детского сада нанимала на работу своих родственников.
„Компетентные органы подтвердили: сестра, муж, дочь и мать директрисы ударно трудились на объекте „Детский сад Паэ“ вплоть до недавнего времени. Это подтверждают и многочисленные свидетели из числа уволенных „по собственному желанию“ сотрудников, — говорится в письмах. — Родители наблюдали семейный подряд ежедневно. Соблюдая семейные традиции, к работе в саду привлекалась и дочь директора, занимавшая по Договору о найме ответственный пост помощницы учителя. Директор не имела права принимать на работу родственников, нагло обходя этот факт в декларациях интересов на протяжении десяти лет, нарушая тем самым закон и подзаконный акт. При этом сестра, муж и мать директора числились в базе данных штатными сотрудниками детсада Паэ“. Родители ребенка, посещающего сад, на условиях анонимности рассказали RusDelfi, что за три года директор уволила одиннадцать работников из списочного состава в пятнадцать человек.