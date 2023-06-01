Родители подозревают директора Таллиннского детсада в крупных хищениях. Адвокаты: наш клиент ничего не знает о предполагаемом деле

Что говорят родители

„Компетентные органы подтвердили: сестра, муж, дочь и мать директрисы ударно трудились на объекте „Детский сад Паэ“ вплоть до недавнего времени. Это подтверждают и многочисленные свидетели из числа уволенных „по собственному желанию“ сотрудников, — говорится в письмах. — Родители наблюдали семейный подряд ежедневно. Соблюдая семейные традиции, к работе в саду привлекалась и дочь директора, занимавшая по Договору о найме ответственный пост помощницы учителя. Директор не имела права принимать на работу родственников, нагло обходя этот факт в декларациях интересов на протяжении десяти лет, нарушая тем самым закон и подзаконный акт. При этом сестра, муж и мать директора числились в базе данных штатными сотрудниками детсада Паэ“. Родители ребенка, посещающего сад, на условиях анонимности рассказали RusDelfi, что за три года директор уволила одиннадцать работников из списочного состава в пятнадцать человек.