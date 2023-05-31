ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (462-й день) | Берлин заявил о праве Киева наносить удары по территории РФ. Пригожин предпринял новый демарш против военного руководства

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил свод принципов для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), захваченной российскими войсками. Прежде всего, недопустимы любые атаки с территории объекта или на него, в особенности на реакторы, хранилища отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру и персонал, заявил Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.

В поселке Карпаты на оккупированной россиянами территории Луганской области в результате обстрела птицефабрики четыре человека погибли и 16 получили ранения. Об этом сообщает российское агентство „Интерфакс“ со ссылкой на „власти“ самопровозглашенной „ЛНР“.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. „ Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья“, - написал он в Telegram. По данным Гладкова, в результате обстрела повреждены 8 многоквартирных и 4 частных дома, школа и 2 административных здания.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей Украины, за минувшие сутки украинские силы отбили 22 атаки противника, заявил Генеральный штаб ВСУ. „За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БпЛА „Shahed“. Почти все дроны были уничтожены нашими защитниками. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура“, - отмечается в утренней оперативной сводке Генштаба в Facebook. В общей сложности россияне за сутки нанесли 64 авиационных и одного ракетного удара, совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается далее.

Утром российские провоенные Telegram-каналы опубликовали видео взрыва дороги около монумента „Три сестры“ на стыке границ России, Беларуси и Украины. В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о взрыве и заявили, что это сделали российские войска. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, это произошло днем 30 мая. „Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали „брать Киев за три дня“, - прокомментировал видео глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны России утверждает, что 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины „Юрий Олефиренко“. Украинская сторона это сообщение пока не комментировала.

В течение месяца Россия 20 раз наносила ночные удары ракетами и беспилотниками по территории Украины, но не добилась успехов в достижении своих вероятных целей - нейтрализации украинской ПВО и поражении сил, готовящихся к контратаке, подчеркивает британская разведка. Сейчас российское командование, вероятно, пытается разместить резервы там, где может произойти контрнаступление. Однако часть этих сил пришлось перебросить для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута, пишут авторы сводки.

С начала мая Россия заметно уступила инициативу в войне и скорее реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к своим собственным военным целям , констатирует в ежедневной сводке Минобороны Великобритании.

На территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае упал беспилотник, сообщил оперштаб региона. „Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло“, - заявили местные власти.

В Северском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он назвал предварительной причиной атаку беспилотного летательного аппарата. Загорелась одна из установок по перегонке мазута, на месте работают экстренные службы, никто не пострадал,

Кроме того, крупнейшую в Европе ﻿﻿ЗАЭС нельзя использовать в качестве склада или базы для тяжелого вооружения или личного состава, с помощью которых можно провести нападение с территории станции, добавил гендиректор МАГАТЭ.

Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в ответ на вопрос корреспондента DW об атаке дронов на Москву. Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие, добавил Хебештрайт.

Украина и ее союзники планируют провести в Париже саммит мировых лидеров без участия России с целью заручиться поддержкой условий Киева о прекращении войны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов и главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Мероприятие может состояться до ежегодного саммита НАТО 11 июля, отмечает издание.

По словам собеседников WSJ, европейские официальные лица работают с Киевом над предложенным Украиной мирным планом из 10 пунктов таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для таких важных держав, как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. Точный список участников возможного саммита пока не определен.

Владелец ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил, что отправил в Следственный комитет и Прокуратуру России письма с просьбой проверить „ряд высших функционеров министерства обороны Российской Федерации“ по факту „совершения преступления при подготовке и в ходе проведения СВО“. „Данные письма опубликованы не будут, ввиду того что этим будут заниматься следственные органы“, - сообщил Пригожин, не уточнив, на кого именно он пожаловался. Агентство Reuters называет это обращение Пригожина „его самым вопиющим публичным вызовом высшему военному руководству“ России.

Администрация президента США Джо Байдена „в частном порядке и публично дала понять украинцам, что не поддерживает атаки на российскую территорию“, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.