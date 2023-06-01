МНЕНИЕ | Жаль, что дети для Таллинна НЕ в приоритете(20)
В День защиты детей все говорят о том, насколько важны дети. Но если судить по школьным зданиям, организации дорожного движения, строительству дорог и уличному пространству, то Таллинн не волнует ни безопасность, ни здоровье детей. А ведь все решения на виду, пишет Пяртель-Пеэтер Пере.
Где в Таллинне дети вообще могут безопасно передвигаться, кроме как не в лесах на окраине города? В 2022 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли четверо несовершеннолетних. На таллиннской улице Ахтри происходит более сорока наездов на людей в год, в том числе и на детей на пешеходных переходах. Все это на фоне задающего тон злорадства в СМИ и социальных сетях: виноват пострадавший и/или ответственность за безопасность дорожного движения лежит на плечах каждого.
Для многих поездка в школу на автомобиле является нормой и приятной частью дня. Каждый родитель точно знает, как организовать повседневную жизнь своего ребенка. Никто не требует городов без автомобилей - это призрак, созданный Центристской партией. Проблема заключается в отсутствии безопасной дороги в школу для тех, кто добирается без автомобиля, например, для самих детей.
Стоя в пробках, вы, наверное, и сами задумывались о том, есть ли у вас вообще выбор?
За плотность сети школ и детских садов, за их расположение в городе и за доступ к ним отвечает местное самоуправление. Содержание одного или двух автомобилей для того, чтобы ездить в детский сад в другой конец города и на работу в какое-то третье место – это ваш свободный или вынужденный выбор? Решитесь ли вы отпустить ребенка пройти до школы километр пешком или проехать на велосипеде 3-6 километров за 15-25 минут? Наши передвижения обусловлены окружающим нас пространством.
Более трети родителей отвозят детей в школу на автомобиле, и число это продолжает расти. Именно поэтому у нас становится свободнее на дорогах в период школьных каникул, причём в независимости от того, какое время года на дворе. Последний доклад о развитии человеческого потенциала Эстонии указал на то, что родители, которые подвозят своих детей прямо к дверям школы, и водители, которые не глушат двигатель на время остановки, представляют собой довольно серьезную угрозу здоровью детей. Заметьте, таокй вывод сделали ученые, а не политики. Если уличное пространство позволяет вам подъезжать на машине к самому порогу школы, то это оказывает влияние и на других. Место в городе ограничено.
„Исследование доступности среды для детей“ Центра прикладной антропологии уже несколько лет назад показало: Таллинн не является безопасным и не кажется таковым, по словам самих детей. Проложил ли город тротуары для ежедневных самостоятельных прогулок, дающих детям физическую нагрузку? Настроены ли циклы работы светофоров на пешеходных переходах и островках безопасности с учетом необходимости сохранения детских жизней, или дети так и будут стоять на островках безопасности метр на метр между несущихся мимо со скоростью 60-70 км/ч автомобилей?
Городская управа забирает у школьников расположенный во дворе Реальной гимназии стадион, на который по вечерам могли бы приходить все желающие. Рядом находится Таллиннский Английский колледж: один стадион, две школы. Какой школьный двор еще не превращен в автостоянку? У Таллиннской школы музыки и балета MUBA есть огромная теплая парковка. А спортзал детям не построили – денег не хватило.
Почему город разрешает подъезжать на машине ко входу в Ваналиннаскую Образовательную коллегию или Гимназию Густава Адольфа? Родители даже устраивали там пикеты, не раз писали городу.
В мае около 200 человек выразили протест против человеконенавистнической организации дорожного движения в Таллинне: на большой демонстрации, организованной родителями детей, которые посещают MUBA, выдвигались требования снизить скорость автомобильного движения на пересечении улицы Лийвалайа и Пярнуского шоссе, настроить циклы работы светофоров под пешеходов, а не под автомобили, и избавить пешеходов от необходимости дожидаться зеленого сигнала светофора на островках безопасности. Еще раз: никто не требует „города без машин“ или притеснений автовладельцев! Люди просто хотят сохранить жизни. В тот день в передаче Terevisioon представитель городского департамента транспорта неоднократно говорил о том, насколько для них важна безопасность, но в городе под управлением Кылварта департамент транспорта все равно идёт на компромиссы в вопросе обеспечения безопасности детей. Сами видите, насколько им важны дети.
Решения
Не нужно никаких анализов, чтобы принять решение на уровне всего города, микрорайона или улицы: отныне приоритетной целью при организации дорожного движения и планировании уличного пространства является безопасность детей. Пусть в центре города действует ограничение скорости 30 км/ч, в непосредственной близости от школ нужно полностью запретить как автомобильное движение, так и парковку. При необходимости тем учителям, которые живут далеко от школы, город должен предоставлять бесплатные парковочные абонементы (это можно делать в сотрудничестве с владельцами крытых парковок); тротуары, светофоры и отдельные велосипедные дорожки должны позволять детям в любом районе самостоятельно передвигаться между школами; транспортный департамент должен исходить из безопасности пешеходов, а не ставить во главу угла автомобильное движение. А вы, дорогой родитель, можете потребовать от школы, в которой учится ваш ребенок, из парковки, которая раньше была школьным стадионом, снова сделать школьный стадион.
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