МНЕНИЕ | Жаль, что дети для Таллинна НЕ в приоритете

Где в Таллинне дети вообще могут безопасно передвигаться, кроме как не в лесах на окраине города? В 2022 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли четверо несовершеннолетних. На таллиннской улице Ахтри происходит более сорока наездов на людей в год, в том числе и на детей на пешеходных переходах. Все это на фоне задающего тон злорадства в СМИ и социальных сетях: виноват пострадавший и/или ответственность за безопасность дорожного движения лежит на плечах каждого.

Для многих поездка в школу на автомобиле является нормой и приятной частью дня. Каждый родитель точно знает, как организовать повседневную жизнь своего ребенка. Никто не требует городов без автомобилей - это призрак, созданный Центристской партией. Проблема заключается в отсутствии безопасной дороги в школу для тех, кто добирается без автомобиля, например, для самих детей.

Стоя в пробках, вы, наверное, и сами задумывались о том, есть ли у вас вообще выбор?



За плотность сети школ и детских садов, за их расположение в городе и за доступ к ним отвечает местное самоуправление. Содержание одного или двух автомобилей для того, чтобы ездить в детский сад в другой конец города и на работу в какое-то третье место – это ваш свободный или вынужденный выбор? Решитесь ли вы отпустить ребенка пройти до школы километр пешком или проехать на велосипеде 3-6 километров за 15-25 минут? Наши передвижения обусловлены окружающим нас пространством.