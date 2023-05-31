Защитник сборной Эстонии по футболу продолжит играть в чемпионате Германии

Метс присоединился к „Санкт-Паули“ на правах годичной аренды в январе этого года. В договоре был пункт, согласно которому немецкий клуб в конце сезона может выкупить Метса у „Цюриха“, и они этой возможностью воспользовались. Клубы не раскрывают детали сделки.

„Первые шесть месяцев в „Санкт-Паули“ я провел очень успешно. Мои надежды на этот переезд более чем оправдались: мы играем в привлекательный футбол перед превосходными болельщиками, и мы с женой чувствуем себя очень комфортно в Гамбурге и в клубе. Я очень рад, что продолжу тут играть“, - прокомментировал сам Метс.

При Метсе немецкий клуб поднялся с 15-й на 5-ю строчку турнирной таблицы второй Бундеслиги, но в переходные матчи попасть клуб так и не смог.

По словам Андреаса Борнеманна, спортивного директора команды, играющей в Гамбурге, подписание Метса стало одной из основ успеха во второй половине сезона.

„Метс оправдал наши ожидания на сто процентов. Он сыграл большую роль в стабилизации нашей обороны, а также доказал, что очень хорошо подходит к нашей игровой идее. Вот почему нам с самого начала было ясно, что мы хотим продолжать наш общий путь“, — сказал Борнеманн.

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