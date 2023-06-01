01.06.2023, 08:25
Сегодня торговая сеть LIDL открывает в Эстонии новый магазин(3)
ФОТО: Lidl Eesti
В четверг, 1 июня, торговая сеть Lidl открывает в Эстонии свой 12-й по счету магазин.
Магазин откроется в волости Раквере по адресу Уссимяэ, 1.
В строительство магазина и благоустройство прилегающей территории компания Lidl Eesti инвестировала свыше 5 млн евро. В Раквере прибавится 20 новых рабочих мест.
У здания магазина расположена парковка на 149 мест. Имеется и парковка для велосипедов. По случаю открытия магазина компания подготовила специальные предложения.
Немецкая торговая сеть Lidl имеет 12 000 магазинов в 32 двух странах Европы и мира.
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