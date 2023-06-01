В Нарве 1 сентября 2024 года планируют закрыть две школы(6)
31 мая началось публичное обсуждение изменений в программе развития системы образования Нарвы до 2030 года. Изменения вносятся ввиду того, что 2023 год стал временем больших перемен для учебных заведений Нарвы.
В течение 2023 года государство приняло решение о переходе на эстонский язык обучения в учебных заведениях города. Также продолжается строительство двух построенных государственных гимназий, которые начнут свою работу в сентябре. Значительно продвинулась реконструкция здания Кесклиннаской основной школы, а Нарвский Языковой лицей единственный продолжит деятельность как муниципальная гимназия. 1 июня состоится закладка краеугольного камня строящегося нового здания детского сада. Ввиду всех изменений программа развития муниципальной системы образования, принятая в 2022 году, нуждается в уточнении и обновлении. Рабочая группа, в которую вошли представители сферы образования как Нарвы, так и региона, разработали предложения по изменениям, которые в первую очередь касаются школьной сети, а также предусматривают строительство новых школьных зданий и детских садов.
Самые большие изменения касаются закрытия двух школ. Согласно этому плану 1 сентября 2024 года свою деятельность должны прекратить 6-я школа и гимназия Солдино. Нарва рассчитывает на помощь Министерства образования и науки Эстонии в финансировании строительства нового здания для гимназии Пяхклимяэ и школы Паю. Также город приступает к проектированию двух новых детских садов.
Каждый желающий может ознакомиться спрограммой развития системы образования Нарвы до 2030 года и высказать свое мнение или внести предложение. Мнения и предложения можно отправить до 18.06.2023 на адрес электронной почты kultuur@narva.ee с пояснением „Изменение программы развития“.
Также 12 июня Нарвская городская управа приглашает всех желающих принять участие в публичном обсуждении, которое пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета с 17 до 19 часов.
Программа развития системы образования Нарвы до 2030 года – это соглашение, регулирующее развитие сферы. В документе определены видение и цели на ближайшие десять лет, а также перечислены задачи дошкольного и общего образования, среди которых, прежде всего, реорганизация сети школ и детских садов в соответствии с демографической ситуацией в городе, а также модернизация учебной среды и их территорий.
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