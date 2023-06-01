В Нарве 1 сентября 2024 года планируют закрыть две школы

В течение 2023 года государство приняло решение о переходе на эстонский язык обучения в учебных заведениях города. Также продолжается строительство двух построенных государственных гимназий, которые начнут свою работу в сентябре. Значительно продвинулась реконструкция здания Кесклиннаской основной школы, а Нарвский Языковой лицей единственный продолжит деятельность как муниципальная гимназия. 1 июня состоится закладка краеугольного камня строящегося нового здания детского сада. Ввиду всех изменений программа развития муниципальной системы образования, принятая в 2022 году, нуждается в уточнении и обновлении. Рабочая группа, в которую вошли представители сферы образования как Нарвы, так и региона, разработали предложения по изменениям, которые в первую очередь касаются школьной сети, а также предусматривают строительство новых школьных зданий и детских садов.

Самые большие изменения касаются закрытия двух школ. Согласно этому плану 1 сентября 2024 года свою деятельность должны прекратить 6-я школа и гимназия Солдино. Нарва рассчитывает на помощь Министерства образования и науки Эстонии в финансировании строительства нового здания для гимназии Пяхклимяэ и школы Паю. Также город приступает к проектированию двух новых детских садов.

Каждый желающий может ознакомиться спрограммой развития системы образования Нарвы до 2030 года и высказать свое мнение или внести предложение. Мнения и предложения можно отправить до 18.06.2023 на адрес электронной почты kultuur@narva.ee с пояснением „Изменение программы развития“.

Также 12 июня Нарвская городская управа приглашает всех желающих принять участие в публичном обсуждении, которое пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета с 17 до 19 часов.