Украина сообщила о подозреваемом в расстреле мирных жителей в Буче: это военнослужащий Псковской дивизии ВДВ

Генпрокуратура утверждает, что это 24-летний российский военнослужащий, заместитель командира, наводчик-оператор БМД-2 с бортовым номером 111, который служил в 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии ВДВ РФ.

Ему инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 5 марта 2022 года по указанию командира колонна боевых машин российской армии начала движение с территории детского лагеря „Лучистый“ в направлении лесной зоны мимо села Здвижевка.

Маршрут пролегал по улице Леха Качинского до города Буча. Навстречу военной колонне выехали два автомобиля с мирными жителями, в том числе двумя детьми. По приказу российских командиров был открыт огонь на поражение из 30 мм автоматической пушки 2А42 по транспортным средствам, утверждают украинские следователи.

Четыре человека получили смертельные ранения: мать, двое малолетних детей и их сосед, другие были ранены.

В настоящее время осуществляются процессуальные действия по привлечению к ответственности других соучастников военного преступления, говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

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