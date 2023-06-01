Украина сообщила о подозреваемом в расстреле мирных жителей в Буче: это военнослужащий Псковской дивизии ВДВ
В среду Офис генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозреваемом, который по версии следствия, расстрелял мирных жителей в двух гражданских автомобилях. Это произошло в Буче Киевской области в марте 2022 года во время российской оккупации.
Генпрокуратура утверждает, что это 24-летний российский военнослужащий, заместитель командира, наводчик-оператор БМД-2 с бортовым номером 111, который служил в 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии ВДВ РФ.
Ему инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, утром 5 марта 2022 года по указанию командира колонна боевых машин российской армии начала движение с территории детского лагеря „Лучистый“ в направлении лесной зоны мимо села Здвижевка.
Маршрут пролегал по улице Леха Качинского до города Буча. Навстречу военной колонне выехали два автомобиля с мирными жителями, в том числе двумя детьми. По приказу российских командиров был открыт огонь на поражение из 30 мм автоматической пушки 2А42 по транспортным средствам, утверждают украинские следователи.
Четыре человека получили смертельные ранения: мать, двое малолетних детей и их сосед, другие были ранены.
В настоящее время осуществляются процессуальные действия по привлечению к ответственности других соучастников военного преступления, говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.
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