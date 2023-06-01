Главный тренер сборной Латвии: мой дедушка - родоначальник хоккея в СССР, он учил русских играть
На минувших выходных завершился чемпионат мира по хоккею, запомнившийся небывалым достижением сборной Латвии, которая сенсационно добралась до бронзовых наград ЧМ. Корреспондент эстонского RusDelfi пообщался с одним из главных виновников исторического события - главным тренером сборной Латвии Харийсом Витолиньшем.
Харийс Витолиньш — один из героев исторического для Латвии результата. Он стал первым тренером, под руководством которого сборная этой страны завоевала медали чемпионата мира по хоккею. Историческое событие в Риге отмечали с большим размахом, а депутаты парламента в честь триумфа сборной и вовсе объявили день возвращения хоккеистов на родину государственным праздником.
С бронзового матча прошло несколько дней. Уже поверили в то, что вы завоевали медаль чемпионата мира, и если да, то когда пришло это осознание?
Сейчас потихоньку начинаю приходить в себя и возвращаться в реальность. Конечно, первые эмоции после завоевания медалей были нереальными. Возвращение в Латвию было сумасшедшим. Около 40 тысяч человек собрались на улице, чтобы встречать нас. Они все скандировали: „Латвия, Латвия“ - это были невероятные эмоции, я столько людей никогда не видел.
Мы из Эстонии с завистью смотрели, как встречают латвийскую сборную. Наверное, вся Рига была в этот день на улицах, вы сами ожидали такого приема?
У памятника Свободы было около 40 тысяч человек, возможно, и больше. Мы ждали, что нас будут встречать, но не ожидали, что настолько много людей придет. Была бы площадь больше, людей, наверное, пришло бы еще больше. Это очень приятно и прямо завораживает.
Это все настолько душевно. Люди сопровождали нас на всех дорогах, от самого аэропорта, организовав для нас живой коридор. Это все очень приятно, и мы благодарны всему латвийскому народу за эту поддержку на протяжении всего турнира.
Наша задача заключалась в том, чтобы устроить для людей праздник, вот они и праздновали.
В Тампере, как и в Риге, из-за обилия своих болельщиков сборная Латвии играла словно дома. Это придавало сил или, наоборот, давило на команду?
Конечно, они придавали нам сил. Как я уже говорил, на всех играх наши болельщики были нашим шестым полевым игроком. Благодаря им мы все игры играли в большинстве. Поддержка зрителей очень чувствовалась, она тебя мобилизует, концентрирует и не дает расслабиться. В любой момент ты понимаешь, что такое количество болельщиков смотрит, и ты не имеешь право уворачиваться от шайбы, ты должен ее на себя принимать.
На соперников это, наоборот, давило, они ошибались и совершали ошибки, что нам и помогало.
Люди раскупали билеты как горячие пирожки, причем и стоячие, и сидячие места.
Сначала было поражение 0:6 от Канады, а потом 1:2 от главного соперника за путевку в плей-офф - команды Словакии. Казалось, что Латвии уже не спастись на домашнем ЧМ. Как удалось переломить ситуацию? Что именно вы сделали?
Первые игры мы провели неплохо, пусть и проиграли, но при этом создавали много моментов у чужих ворот. Мы проанализировали матчи, и да, были моменты, которые надо было подтянуть, но сама структура игры была неплохая. Ребята бились и сражались до конца.
После двух поражений мы понимали, что ЧМ только начался, и теперь нужно обыгрывать чехов. Цель была одна: выходить на каждую игру и побеждать. Ребята собрались, мы проанализировали свои ошибки и исправили их.
Артур Шилов провел отличный ЧМ, прибавляя с каждой игрой, у нас очень сильный вратарский коллектив. Они все друг друга поддерживали и радовались и за результат сборной, и за хорошую игру своего товарища по команде. Когда мы выиграли медали, они радовались так, будто тоже были на льду, и это очень приятно. Играл один вратарь, но у нас все три вратаря очень хорошие.
Вы долгие годы живете в Швейцарии, для вас игра против их сборной была принципиальной?
Конечно, я многих знаю в этой команде, но не скажу, что эта игра была принципиальной. Мы понимали, что игра была за выход в четвертьфинал, и было без разницы, с кем мы играем. Нас устраивала и ничья в основное время, но мы ставили перед собой задачу выиграть.
Конечно, потом, когда была ничья, ты уже думаешь, как удержать счет и не пропустить. От той игры очень многое зависело, и мы должны были выиграть ее.
В полуфинале с Канадой сборная Латвии дважды вела в счете, но показалось, что канадский гол в самом начале третьего периода как будто выключил команду. Это так?
Он немного нас надломил. Мы очень хорошо оборонялись и дважды вели в счете, а также научились сохранять счет и вынуждать соперника ошибаться. Этот курьезный гол, который залетел в наши ворота от шлема вратаря, надломил нас тактически, и нам надо было перестраиваться. Канадцы тем и знамениты, они бросают со всех позиций и со всех сторон.
Мы шведам в похожей манере забили. Наш нападающий бросил из-за ворот во вратаря, шайба отскочила на пятак и нападающий забил гол. Мы учимся у других команд, если видим что-то интересное.
Какая царила атмосфера в раздевалке после поражения в полуфинале от Канады?
Многие спрашивали: „В раздевалке была мертвая тишина после поражения?“ Мы первый раз в истории вышли в полуфинал, после которого играли в матче за медали. Спрашивают: “Каково это было, настроить команду на полуфинал?“ Я отвечаю: „Вы какой вопрос задаете?“ Мы первый раз в жизни боролись за медали. Без разницы, какая игра была сыграна с Канадой, у нас на следующий день была игра за медаль. Игроков даже настраивать не нужно было, все и так понимали, насколько важна следующая игра.
Я понимаю, если бы на нашем месте были финны или шведы, которые несколько раз играли в финалах. Для нас все это было в первый раз, и для нас было неважно, поражение или победа в матче с Канадой, так как следующая игра снова за медали.
Мы сделали выводы после поражения в полуфинале и понимали, что Америка - такого же типа команда.
В матче за третье место сборная Латвии выглядела очень свежо и была заряжена на победу. Это так?
Мы заложили очень большую физическую базу, а также очень хорошо поработали за месяц до ЧМ. Я всегда говорил: “Если у тебя есть силы, то у тебя голова трезвая“, и ты всегда принимаешь правильные решения. Если сил нет, то голова закипает, и ты не знаешь, что делать, так как силы отнимают мысли. Было ощущение, что у ребят сил вагон, и поэтому они принимали правильные решения на льду.
Ранее костяк сборной Латвии состоял из игроков „Динамо“ Рига, которые играли в КХЛ, но в полуфинал ЧМ команда никогда не выходила, а тут 3-е место при том, что все игроки играют за рубежом. Правда ли, что для национальной команды лучше, если нет базового клуба у сборной?
Факт в том, что когда ты играешь в „Динамо“ Рига, то ты привыкаешь к домашнему льду и домашней арене. За один год все сильно поменялось, и все игроки должны были искать новые клубы, они соскучились по дому. Для ребят сезон сложился по-разному, но они все с огромным удовольствием ехали домой и знали, что при своих зрителях давно не играли. Как мне кажется, это помогло команде сплотится, и все ребята хотели биться. Игроки поменяли свое отношение к сборной. Мы с первого дня сказали, чтобы они все откинули мысли о своем клубе - это сборная, и тут все по-другому. Ребята это все хорошо восприняли, и все подстроились.
Я их предупредил, что кто-то будет играть больше, а кто-то меньше. Вы должны радоваться проведенному времени в сборной. Турнир краткосрочный, и ты должен гордиться тем, что тут находишься. Игроки поддерживали друг друга и сражались друг за друга. Ребата, которые не попадали в состав, даже больше радовались, так как у них было больше сил.
Вам не обидно, что рижское „Динамо“ теперь играет в чемпионате Латвии, причем даже не на ведущих ролях?
Тут не важно, „Динамо“ или какой-то другой клуб. Нам надо думать в дальнейшем, как менять систему чемпионата Латвии. Сейчас в сборной ребята, которые выступают в основном за границей. Рано или поздно все равно надо строить систему, чтобы местный чемпионат приобретал интерес и качество. Над этим надо работать, потому что сейчас мы выиграли медали без своего местного чемпионата, который на высоком уровне.
К слову о внутреннем чемпионате. Открытый чемпионат Эстонии в этом году выиграл латвийский „Курбадс“. На ваш взгляд, объединенный чемпионат стран Балтии пошел бы на пользу нашему хоккею?
Я не знаю, мне трудно сказать. Я не видел этих игр и то, как они играют, поэтому мне трудно сказать. Надо сесть с трезвой головой, подумать и понять, что это даст каждой стране. Насколько хоккей и его уровень в этих странах разный, так как если весь год играть со слабыми командами, то тебе это не идет на пользу. Ты привыкаешь где-то не дорабатывать, и концентрация падает, так как ты уверен в своей победе. Этот вопрос надо тщательно обдумать. Я лично ездил и просматривал молодых игроков в чемпионате Латвии и нескольких в сборную звал.
Говорят, что нынешнее поколение уступает вашему поколению, когда играли Артур Ирбе, Сандис Озолиньш и другие звезды. Это так?
Я не хочу сравнивать поколения. В каждом поколении есть свои нюансы, которые были актуальны в то время, и в каждом поколении свой хоккей, свои позитивные и негативные моменты. Я не люблю сравнивать. Вы возьмите, например, хоккей в 70-е годы, там чтобы просто стоять на коньках - это было искусство. Тогда, чтобы поднять шайбу деревянной клюшкой, которая была без загиба, сделать подкидку и попасть вверх - это было искусство. Поэтому вратари тогда играли без шлемов, так как никто не мог так высоко шайбу докинуть. В каждом поколении были свои мастера, во всех временах были свои звезды.
Мы показали, что у Латвии хоккей на хорошем уровне, и ребята доказали, что мы можем. В дальнейшем это тоже такой рубеж, от которого мы будем отталкиваться, и опускаться ниже нельзя. Конечно, будут поражения и будут плохие игры, этого не избежать - это спорт. Надо помнить, на что мы способны, и всегда стремиться к лучшему. Важно держать планку, следующий турнир начнется с нуля, и твои предыдущие заслуги все забудут. Сколько примеров в мире спорта, когда после удачного турнира команда плохо играет. Наша задача - сохранить этот накал, это понимание игры и это отношение к игре.
Когда я был на ЧМ в Риге и разговаривал с местными болельщиками, они говорили: “Все считают канадцев родоначальниками хоккея, но латыши учили русских играть в хоккей“, это правда?
Мой дед в свое время ездил в Россию и учил местных играть в хоккей. Его можно смело назвать — одним из родоначальников латвийского и советского хоккея. Советские хоккеисты учились очень быстро. Конечно, мы не как канадцы. Они стояли у истоков хоккея. Мы перед войной играли с канадцами, и счета были не в нашу пользу. Хоккей уже давно в Латвии, и это культовый вид спорта для нас. В Латвии считают, что здесь изобрели слово „буллит“. В латышском языке это переводиться как „молодой бычок“, который прыгает туда-сюда.
Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Константин Меньшиков в одном интервью сказал, что за успехом Латвии стоит многолетнее успешное сотрудничество с Россией. Как вы считаете?
Конечно, когда мы играли там на хорошем уровне, то мы брали для себя лучшее. Ты от каждой страны берешь для себя что-то хорошее. Например, ребята, которые играют в Чехии, Швеции на хорошем уровне, повышают свои навыки, и не важно, Россия это или нет.
Вы долгое время работали с Олегом Знарком, после такого триумфа кто-то звонил вам и поздравлял?
Все звонили и писали, просто не всем удавалось ответить лично. Поздравлений было очень много.
Со Знарком вы были вторым тренером, сейчас главный. В какой роли вам комфортнее?
Для каждого времени есть свои моменты. Если у тебя есть шансы быть главным тренером, то ты пробуешь. Жизнь у нас одна, и ты цепляешься за любую возможность и пытаешься выжать максимум из этого.
Среди русскоязычных болельщиков бытует мнение, что без сборной России ЧМ - фальшивый, и что если бы участвовала Россия, то пьедестал был бы совсем другим, как вы считаете? Турнир стал слабее и менее интересным?
Мы играли на ЧМ, мы завоевали исторические медали, мы получили удовольствие от всего этого. ЧМ был на высоком уровне, потому что в каждой команде было достаточно игроков из НХЛ. Любой игрок, который представлял Канаду, получал столько, сколько вся сборная Латвии вместе взятая. Не важно, какого уровня звезда НХЛ, он игрок из НХЛ, а там слабых игроков априори нет. Сборная Канады выиграла ЧМ, потому что у них был самый ровный состав. ЧМ прошел на хорошем уровне, и было достаточно много хороших игроков.
ЧМ был очень интересным, и неважно, кто там не приехал. Приехали сильнейшие игроки от каждой сборной, пусть эти игроки не из первой пятерки НХЛ, но они все равно являются ведущими игроками своих клубов НХЛ. Все игры были полны накала и эмоций. Надо наслаждаться тем, что есть, а не искать плохое и критиковать.
Помимо игроков НХЛ также приехали талантливые молодые хоккеисты. Говорить: “нет игроков из НХЛ“ - это странно, так как они были. Например, у Швейцарии был максимально сильный состав из игроков НХЛ. Надо наслаждаться тем, что есть.
Если человек любит хоккей, то он будет его смотреть, даже если там всего 3 игрока из НХЛ.
Как вы сами относитесь к отстранению России и Беларуси от турнира?
Если страна ведет военные действия, то как она может выступать на ЧМ? Как общаться с другими игроками, а как вести себя болельщикам? Спорт был всегда политикой, спорт популязирует любую страну. Всегда и спорт, и политика в том или ином виде связаны между собой, и одно без другого не может существовать.
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