Главный тренер сборной Латвии: мой дедушка - родоначальник хоккея в СССР, он учил русских играть

Харийс Витолиньш — один из героев исторического для Латвии результата. Он стал первым тренером, под руководством которого сборная этой страны завоевала медали чемпионата мира по хоккею. Историческое событие в Риге отмечали с большим размахом, а депутаты парламента в честь триумфа сборной и вовсе объявили день возвращения хоккеистов на родину государственным праздником.

С бронзового матча прошло несколько дней. Уже поверили в то, что вы завоевали медаль чемпионата мира, и если да, то когда пришло это осознание?

Сейчас потихоньку начинаю приходить в себя и возвращаться в реальность. Конечно, первые эмоции после завоевания медалей были нереальными. Возвращение в Латвию было сумасшедшим. Около 40 тысяч человек собрались на улице, чтобы встречать нас. Они все скандировали: „Латвия, Латвия“ - это были невероятные эмоции, я столько людей никогда не видел.

Мы из Эстонии с завистью смотрели, как встречают латвийскую сборную. Наверное, вся Рига была в этот день на улицах, вы сами ожидали такого приема?

У памятника Свободы было около 40 тысяч человек, возможно, и больше. Мы ждали, что нас будут встречать, но не ожидали, что настолько много людей придет. Была бы площадь больше, людей, наверное, пришло бы еще больше. Это очень приятно и прямо завораживает.

Это все настолько душевно. Люди сопровождали нас на всех дорогах, от самого аэропорта, организовав для нас живой коридор. Это все очень приятно, и мы благодарны всему латвийскому народу за эту поддержку на протяжении всего турнира.

Наша задача заключалась в том, чтобы устроить для людей праздник, вот они и праздновали.

В Тампере, как и в Риге, из-за обилия своих болельщиков сборная Латвии играла словно дома. Это придавало сил или, наоборот, давило на команду?