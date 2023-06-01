В озере обнаружили тело пропавшей на днях 45-летней женщины

Родственники сообщили, что местонахождение Меэли, которая в последний раз выходила на контакт с семьей во вторник около 18:00, неизвестно. У себя дома в Вильянди женщина не ночевала.



В последний раз ее видели возле места для купания Хунтаугу на берегу озера Вильянди. Полиция и спасатели сегодня проверили территорию, в том числе водоем, но безрезультатно.



Всех, кто видел Меэли, полиция просила сообщить об этом по номеру 112.