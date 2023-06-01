ЧП и криминал
01.06.2023, 13:51

В озере обнаружили тело пропавшей на днях 45-летней женщины

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Полиция просит помощи в установления местонахождения 45-летней Меэли, которая исчезла сутки назад и не вернулась.

Родственники сообщили, что местонахождение Меэли, которая в последний раз выходила на контакт с семьей во вторник около 18:00, неизвестно. У себя дома в Вильянди женщина не ночевала.

В последний раз ее видели возле места для купания Хунтаугу на берегу озера Вильянди. Полиция и спасатели сегодня проверили территорию, в том числе водоем, но безрезультатно.

Всех, кто видел Меэли, полиция просила сообщить об этом по номеру 112.

Днем 1 июня поступило сообщение, что около 12 часов полицейские обнаружили тело женщины в озере Вильянди. Оснований подозревать насильственную смерть нет, точную причину установит вскрытие.

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