В озере обнаружили тело пропавшей на днях 45-летней женщины(2)
Полиция просит помощи в установления местонахождения 45-летней Меэли, которая исчезла сутки назад и не вернулась.
Родственники сообщили, что местонахождение Меэли, которая в последний раз выходила на контакт с семьей во вторник около 18:00, неизвестно. У себя дома в Вильянди женщина не ночевала.
В последний раз ее видели возле места для купания Хунтаугу на берегу озера Вильянди. Полиция и спасатели сегодня проверили территорию, в том числе водоем, но безрезультатно.
Всех, кто видел Меэли, полиция просила сообщить об этом по номеру 112.
Днем 1 июня поступило сообщение, что около 12 часов полицейские обнаружили тело женщины в озере Вильянди. Оснований подозревать насильственную смерть нет, точную причину установит вскрытие.
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