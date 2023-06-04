Глава Банка Эстонии: очень вероятно, что процентные ставки вырастут(32)
В Эстонии жилищный кредит взят у 150 000 домохозяйств или у почти четверти всех семей. Средний остаток по кредиту составляет 50 000 евро, говорит Банк Эстонии
„Первостепенным является взятие под контроль инфляции, и для этого основной инструмент центробанка, к сожалению, повышение процентных ставок“, - подчеркнул президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на конференции Банка Эстонии, где рассматривалось влияние роста процентных ставок на экономику Эстонии и благосостояние предприятий и частных лиц.
Начиная с июля прошлого года Европейский центробанк поднял ключевые процентные ставки семь раз подряд, всего на 3,75%. К тому же для ужесточения финансовой политики начали ограничивать скупку ценных бумаг и сокращать баланс.
Мюллер отметил, что повышение процентных ставок увеличило кредитные платежи многих эстонских семей и заставило их сокращать расходы. „Но если сравнить влияние на заёмщиков роста процентов с тем, какой большой кусок из семейного бюджета откусывает двузначная инфляция, то будет ясно, что рост интрессов для получателей кредита, конечно, малоприятен, но всё же это меньшая проблема, чем общее подорожание жизни“, - указал он.
В Эстонии жилищный кредит взят у 150 000 домохозяйств или у почти четверти всех семей. Средний остаток по кредиту составляет 50 000 евро. Подсчеты Банка Эстонии показывают, что рост euribor с нуля на нынешний уровень 3,6-3,7% прибавляет этим семьям в ежемесячные платежи по кредиту около 100 евро, что составляет 4% нетто-дохода.
Семей, где платежи по кредиту увеличились более чем на 300 евро, мало, и, как правило, доход взявших кредит семей заметно выше, чем средний по Эстонии.
Расходы по уплате интрессов у предприятий, по подсчетам банка Эстонии, в будущем году увеличатся по сравнению с прошлым годом немногим более, чем в два раза, что составляет в среднем 10% от их прибыли. Сопоставляя с прибылью последних лет, это должно быть для предприятий посильно.
„Больших проблем с платежами у предприятий и домашних хозяйств мы сейчас не видим“, - сказал Мюллер. Он заметил, что при ухудшении экономической ситуации число плохих кредитов может возрасти, но их доля всё-таки останется небольшой.
„С точки зрения Банка Эстонии важно, чтобы вместе с ростом процентов по кредитам росли бы и проценты по вкладам, которые банки платят людям, хранящим свои деньги в банке“, - сказал Мюллер.
„Мы уже это и видим: средний процент по срочным вкладам предприятий вырос в апреле до 2,3%, а домохозяйств — до 2,5%. Процент по годовому вкладу кое-где приблизился уже к 4%“, - отметил он.
То, на каком уровне остановится рост ключевых ставок Европейского центробанка, зависит от общего экономического состояния еврозоны и динамики инфляции. Высокие цены на энергоносители уже отразились на других ценах, и из-за быстрого роста цен ускорился и рост зарплат. В то же время европейские правительства дают своей бюджетной политикой дополнительный толчок экономике и росту цен, что не делает задачу центробанка проще. В апреле инфляция в еврозоне составила 7%, а в Эстонии (в годовом исчислении) 13,5%.
„Мы в Банке Эстонии, как и в Европейском центробанке, процентные ставки непосредственно не прогнозируем“, - сказал Мюллер. „Но глядя на то, какая высокая всё-таки сейчас инфляция, считаю очень вероятным, что нас ждет больше, чем одно 0,25-процентное повышение процентных ставок. По всей видимости будет очень оптимистичным ждать снижение процентных ставок в начале следующего года“, - добавил он.
Согласно обнародованному в марте прогнозу ЕЦБ, инфляция снизится до целевого уровня в 2% в 2025 году.
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