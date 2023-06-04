Глава Банка Эстонии: очень вероятно, что процентные ставки вырастут

„Первостепенным является взятие под контроль инфляции, и для этого основной инструмент центробанка, к сожалению, повышение процентных ставок“, - подчеркнул президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на конференции Банка Эстонии, где рассматривалось влияние роста процентных ставок на экономику Эстонии и благосостояние предприятий и частных лиц.

Начиная с июля прошлого года Европейский центробанк поднял ключевые процентные ставки семь раз подряд, всего на 3,75%. К тому же для ужесточения финансовой политики начали ограничивать скупку ценных бумаг и сокращать баланс.

Мюллер отметил, что повышение процентных ставок увеличило кредитные платежи многих эстонских семей и заставило их сокращать расходы. „Но если сравнить влияние на заёмщиков роста процентов с тем, какой большой кусок из семейного бюджета откусывает двузначная инфляция, то будет ясно, что рост интрессов для получателей кредита, конечно, малоприятен, но всё же это меньшая проблема, чем общее подорожание жизни“, - указал он.

В Эстонии жилищный кредит взят у 150 000 домохозяйств или у почти четверти всех семей. Средний остаток по кредиту составляет 50 000 евро. Подсчеты Банка Эстонии показывают, что рост euribor с нуля на нынешний уровень 3,6-3,7% прибавляет этим семьям в ежемесячные платежи по кредиту около 100 евро, что составляет 4% нетто-дохода.

Семей, где платежи по кредиту увеличились более чем на 300 евро, мало, и, как правило, доход взявших кредит семей заметно выше, чем средний по Эстонии.

Расходы по уплате интрессов у предприятий, по подсчетам банка Эстонии, в будущем году увеличатся по сравнению с прошлым годом немногим более, чем в два раза, что составляет в среднем 10% от их прибыли. Сопоставляя с прибылью последних лет, это должно быть для предприятий посильно.

„Больших проблем с платежами у предприятий и домашних хозяйств мы сейчас не видим“, - сказал Мюллер. Он заметил, что при ухудшении экономической ситуации число плохих кредитов может возрасти, но их доля всё-таки останется небольшой.