Eesti Energia покупает первый в Эстонии накопитель большой мощности

По словам члена правления Eesti Energia Кристиана Кухи, ключом к быстрому, доступному и гарантирующему энергетическую независимость зеленому повороту является электрификация на базе возобновляемых источников энергии, в которой важную роль играет и накопление энергии.

„Самый быстрый способ обеспечить людей электричеством по доступной цене и независимость энергосистемы Эстонии - это как можно быстрее перейти на возобновляемую энергию“, - сказал Кухи. „Поскольку ветер и солнечный свет не постоянны, эту энергию нужно накапливать. Одним из решений для аккумулирования возобновляемой энергии являются накопители энергии большой мощности при наличии которых, к примеру, цены на электроэнергию в прошлом году не достигли бы 4000 евро. Достаточная мощность накопителя поможет обеспечить доступные цены на электроэнергию, надежность энергосистемы и более эффективное использование энергии из возобновляемых источников“.

Eesti Energia планирует приобрести и установить в Ида-Вирумаа накопитель мощностью 25 мегаватт и 50 мегаватт-часов, что соответствует потреблению примерно 150 000 домохозяйств в течение 1 часа. Наличие мощного накопителя позволит участвовать как на бирже электроэнергии, так и на других энергетических рынках для обеспечения надежности электроснабжения.

„Накопители полезны во многих отношениях. Во-первых, они помогают сглаживать очень высокие ценовые пики в те промежутки времени, когда в сети мало возобновляемой энергии. Во-вторых, при помощи накопителей можно хранить возобновляемую энергию и планировать ее использование“, - добавил Кухи. „Без накопителей производителям приходится отдавать, так сказать, избыточную энергию по очень низкой цене или бесплатно. Это может показаться выгодным для других потребителей, учитывая конкретный момент, но для энергетической системы в целом это плохо“.