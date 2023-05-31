Виноват ли человек в том, что он верит пропаганде и стали ли в России больше переживать по поводу войны?

Есть ли вина человека в том, что он верит пропаганде?

Мы давно пропагандируем принцип - чем больше ресурсов, тем больше ответственности. Мы не говорим, что это - все виноваты, а среди этих - никто не виноват. Мы распределяем ответственность пропорционально. Первый кнут - инициатору, который дает задание пропагандисту и создает условия, в которых расцветает пропаганда. Второй кнут - тому, кто выходит и терроризирует своих сограждан заведомо ложной информацией в заведомо токсичной форме с целью изменить их сознание и причинить им психологический вред. Эти люди - самые виноваты. Далее идут трансмиттеры - те, кто передают эту самую пропагандистскую информацию. Если вы слушаете и это на вас воздействует, то раз вы взрослый человек, то вы несете ответственность за свой информационный рацион, как и за то, что вы едите. И если вы не находитесь в ситуации героя романа „Заводной апельсин“ и вас не привязали к слову со спичками в глазах, то свобода воли у вас осталась. Это - ваша ответственность, и не в коем случае она не так велика, как инициатора, пропагандиста и трансмиттера информации. Но она есть и она касается вас лично. Позаботьтесь сначала о себе, а потом об окружающих.