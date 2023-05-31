Виноват ли человек в том, что он верит пропаганде и стали ли в России больше переживать по поводу войны?
Политолог Екатерина Шульман в эфире программы„Bild“ на русском прокомментировала вчерашнюю атаку дронов на Москву и пояснила, виноват ли человек в то, что верит пропаганде.
Что у нас получается? Произошел налет дронов на Москву и Московскую область. Сколько их было - разные стороны говорят разное. Судя по всему, ни один их них не взорвался, хотя они были оснащены взрывающимися элементами. Собственно, военная часть вне нашей компетенции, об этом вам расскажут другие, но что мы видим. Если посмотреть на карты, где что упало и в какую сторону летело, то концентрируется это все на западе и юго-западе Москвы, а также районе Рублевки. Видимо, было намерение долететь до тех мест, где проживают представители нашей элиты. Удалось ли это? Раз ничей дом не превратился в груду кирпича, то такого поразительного эффекта добиться не удалось, но тем не менее, судя по тому, что пишут отдельные люди, обитатели этих домов были неприятно поражены. Как так, жил себе, жил, и тут такое - летит дрон. Как писал один человека, пост которого мне попался, одно утешение - дети в Милане.
Что касается эффекта - информационно-психологического, так как война идет не только кинетическая, но и информационная. Понятно, что для многих концепция мирной жизни разрушалась уже более года и не так моно от нее осталось. Недавно даже прилетал дрон, который упал на крышу одного из ключевых Кремлевских зданий и что-то там загорелось. Идеи неприкосновенности Москвы и каких-то центральных ее зданий уже нет.
Я бы предложила посмотреть на рейтинг тревожности, который публикует регулярно фонд „Общественное мнение“. Мы уже смотрели на него в период мобилизации и хвалили его за правильную формулировку вопроса - „какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, знакомых, коллег“. И два варианта ответа - тревожное или спокойное. Хорошо в этой формулировке то, что спрашивается об настроении у окружающих, не у вас. Если посмотреть на график, то вы увидим, что само начало войны не особо повлияло на тревожность людей. Резкий взлет тревожности стартовал с началом мобилизации. Опираясь на эти данные, мы сказали, что 21 сентября для российских граждан стало тем, чем стало 24 февраля для всего мира и образованной части российского общества. А после того, как активная стадия мобилизации прекратилась, кривая спокойствия превысила кривую тревожности. Но они стали опять сближаться с конца апреля и пересеклись в начале мая. С тех пор тревожность пошла вверх, спокойствие пошло вниз, и они продолжают расходиться.
Есть ли вина человека в том, что он верит пропаганде?
Мы давно пропагандируем принцип - чем больше ресурсов, тем больше ответственности. Мы не говорим, что это - все виноваты, а среди этих - никто не виноват. Мы распределяем ответственность пропорционально. Первый кнут - инициатору, который дает задание пропагандисту и создает условия, в которых расцветает пропаганда. Второй кнут - тому, кто выходит и терроризирует своих сограждан заведомо ложной информацией в заведомо токсичной форме с целью изменить их сознание и причинить им психологический вред. Эти люди - самые виноваты. Далее идут трансмиттеры - те, кто передают эту самую пропагандистскую информацию. Если вы слушаете и это на вас воздействует, то раз вы взрослый человек, то вы несете ответственность за свой информационный рацион, как и за то, что вы едите. И если вы не находитесь в ситуации героя романа „Заводной апельсин“ и вас не привязали к слову со спичками в глазах, то свобода воли у вас осталась. Это - ваша ответственность, и не в коем случае она не так велика, как инициатора, пропагандиста и трансмиттера информации. Но она есть и она касается вас лично. Позаботьтесь сначала о себе, а потом об окружающих.