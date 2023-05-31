„Просто катастрофа“. На „Ролан Гаррос“ назревает скандал из-за кортов и мячей

Медведев указал, что мячи на „Ролан Гаррос“ в первую очередь подходят теннисистам с кистевой игрой. Даниил упомянул Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса, а также своего соперника, частично объяснив этим поражение, пишет Чемпионат. „С этими тяжёлыми мячами приспособиться к ветру было нелегко. На мой взгляд, они дают большое преимущество игрокам с кистевой игрой – как у моего сегодняшнего соперника, Карлоса, в некоторой мере Стефаноса – потому что им легче бить мощнее. Сегодня это сыграло какую-то роль. Он контролировал большинство розыгрышей, а у меня не шло, особенно на стороне против ветра. Поэтому сегодня было так тяжело и поэтому я проиграл“, — сказал он на пресс-конференции после матча.

А другой теннисист Карен Хачанов критиковал не только мячи, но и корты. Напомним, Хачанов с большим трудом выиграл свой матч первого круга у француза Констана Летьена. Россиянин проиграл первые два сета, но взял следующие три партии и оформил сверхволевую победу — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. „Корт в этом году очень хороший. Нужно больше воды, больше воды. Отлично подготовили корт. Как будто мы в лесу, на озере“, — иронично жаловался Карен по ходу матча.

После победы Хачанов подробно рассказал о кортах. „Именно мячи и корты какие-то очень вязкие, медленные, удары в какой-то момент были не действенные. То есть они… Андрей [Рублёв] так часто говорит: „Не летит. Улетает“. Где-то ты начинаешь усиливать удар, мяч улетает, а когда бьёшь со средней скоростью, то не бывает именно хлёста. Потом я поменял натяжку, на 3 кг её опустил, и именно в третьем сете я как бы начал сначала“, — сказал он в интервью YouTube-каналу „Больше!“.

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