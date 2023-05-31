Новости Эстонии
31.05.2023, 14:39

Коррупционный скандал: вице-мэр покидает должность

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Прийт Хумал
Прийт Хумал
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

Вице-мэр Тарту Прийт Хумал с 1 июня покидает должность.

„Я ухожу в отставку с поста вице-мэра ради прозрачности и спокойствия работы мэрии города. Выдвинутые мне подозрения не имеют под собой почвы“, — прокомментировал свой уход Хумал.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, до назначения нового вице-мэри горуправа будет продолжать работу в соответствии с действующим порядком замены. „Я внесу в совет предложение о назначении нового члена городской управы. Мы работаем над тем, чтобы совет смог утвердить кандидата как можно быстрее“, — добавил мэр.

Согласно порядку замены, вице-мэра в сфере финансов и городского имущества заменяет вице-мэр Раймонд Тамм.

Более подробно о скандале можно прочитать ЗДЕСЬ.

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