В Эстонии начинается пляжный сезон! Что нужно об этом знать(4)
Сегодня - 1 июня, что означает начало лета и пляжного сезона. Это время, когда в небе сияет солнце, температура воздуха постоянно растет и люди готовятся наслаждаться теплыми деньками в том числе на пляжах. Для того чтобы лето прошло беззаботно, важно защищаться от солнца и соблюдать требования безопасности, напоминает охранная фирма G4S.
Безопаснее всего предаваться летним водным радостям на общественных пляжах: именно там созданы все условия для безопасного отдыха. На пляжах зоны для купания обозначены буйками, в течение дня измеряется температура воды и воздуха, сигнальный флаг информирует о состоянии воды, а за безопасностью всех отдыхающих следят команды береговой охраны.
Второе лето подряд открыты инвапляжи
С прошлого лета на двух таллиннских пляжах – Пирита и Пикакари – также открыты инвапляжи, где люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут спуститься в воду по дощатому настилу на специальном инвалидном кресле. Инвапляжи созданы для того, чтобы возможность наслаждаться на пляже летними водными радостями была у всех. Найти инвапляж легко: он находится как раз рядом со штабом береговой охраны G4S. Посещение инвапляжей бесплатное, на пляжах Пирита и Пикакари они открыты с 1 июня по 31 августа с 12:00 до 18:00.
Напоминаем значение цветов флага
КРАСНЫЙ – температура воды ниже 16 градусов – вода холодная, находиться в ней опасно.
ЖЕЛТЫЙ – температура воды 16–18 градусов – долго находиться в воде не рекомендуется, это может быть опасно для детей и людей со слабым здоровьем.
ЗЕЛЕНЫЙ – температура воды выше 18 градусов – находиться в воде безопасно для всех.
ФИОЛЕТОВЫЙ – в воде обнаружено загрязнение, которое сейчас анализируется или подтверждено анализами и признано Департаментом здоровья как опасное.
Памятка посетителю общественного пляжа
Уважайте себя и окружающих – запрещено мыться в водоеме, испускать в нем мочу и находиться обнаженным.
Не шумите – громко разговаривать и слушать музыку на пляже запрещено, поскольку это мешает другим отдыхающим.
Уважайте здоровый образ жизни – употребление алкоголя и курение на общественном пляже запрещены.
Домашних животных оставьте дома – находиться на пляже с собаками, кошками и другими животными (в том числе экзотическими домашними животными) запрещено.
Стеклу на пляже не место, осколки не приносят счастья – осколки в пляжном песке добавляют забот медикам береговой охраны, а у посетителей вызывают слезы и боль, поэтому стекло на пляже запрещено. В прошлом сезоне и в предыдущие годы именно порезы, причиной которых стали осколки, чаще всего требовали вмешательства медиков.
Следите за детьми – дети любопытны и быстро бегают, поэтому легко могут пропасть из виду, что может закончиться весьма печально.
Готовить на гриле и ставить палатки следует в специально отведенных для этого местах – на пляже это по-прежнему запрещено.
Не загрязняйте песок – ничего не оставляйте на пляже после себя. Мы ведь уносим личные вещи, когда уходим домой – оставлять мусор тоже нельзя.
Призываем обращать внимание на то, что происходит вокруг, и, заметив недопустимое поведение, информировать об этом береговую охрану. Прошлым летом береговая охрана G4S уладила более 5100 случаев нарушения общественного порядка.
В этом сезоне G4S откроет 19 пляжей по всей Эстонии.
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