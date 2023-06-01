В Эстонии начинается пляжный сезон! Что нужно об этом знать

Безопаснее всего предаваться летним водным радостям на общественных пляжах: именно там созданы все условия для безопасного отдыха. На пляжах зоны для купания обозначены буйками, в течение дня измеряется температура воды и воздуха, сигнальный флаг информирует о состоянии воды, а за безопасностью всех отдыхающих следят команды береговой охраны.

Второе лето подряд открыты инвапляжи

С прошлого лета на двух таллиннских пляжах – Пирита и Пикакари – также открыты инвапляжи, где люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут спуститься в воду по дощатому настилу на специальном инвалидном кресле. Инвапляжи созданы для того, чтобы возможность наслаждаться на пляже летними водными радостями была у всех. Найти инвапляж легко: он находится как раз рядом со штабом береговой охраны G4S. Посещение инвапляжей бесплатное, на пляжах Пирита и Пикакари они открыты с 1 июня по 31 августа с 12:00 до 18:00.

Напоминаем значение цветов флага

КРАСНЫЙ – температура воды ниже 16 градусов – вода холодная, находиться в ней опасно.

ЖЕЛТЫЙ – температура воды 16–18 градусов – долго находиться в воде не рекомендуется, это может быть опасно для детей и людей со слабым здоровьем.

ЗЕЛЕНЫЙ – температура воды выше 18 градусов – находиться в воде безопасно для всех.

ФИОЛЕТОВЫЙ – в воде обнаружено загрязнение, которое сейчас анализируется или подтверждено анализами и признано Департаментом здоровья как опасное.

Памятка посетителю общественного пляжа