Красный список: скоро жители стран, представляющих риск, не смогут стать э-резидентами Эстонии

Согласно плану, находящемуся сейчас в финальной стадии проработки, статус э-резидента Эстонии не смогут получить, например, жители Пакистана, Ирана, Узбекистана или Северной Кореи. Исключение делается в случае, когда человек либо уже прожил три года в Европейском союзе или в Великобритании, либо уже ведет бизнес в Эстонии.