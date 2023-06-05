Новости Эстонии
05.06.2023, 21:55

Красный список: скоро жители стран, представляющих риск, не смогут стать э-резидентами Эстонии

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RISKIMAANDUS: Kogu maailmale turundamise asemel soovib Eesti promoda teenust nüüd rohkem rikkale Läänele.
RISKIMAANDUS: Kogu maailmale turundamise asemel soovib Eesti promoda teenust nüüd rohkem rikkale Läänele.
ФОТО: EAS | Delfi Meedia

Эстония ужесточит порядок предоставления статуса э-резидента: скоро граждане из стран, входящих в список представляющих риск государств, не смогут стать э-резидентами. Если для этого нет очень уважительных причин, пишет Eesti Ekspress.

Согласно плану, находящемуся сейчас в финальной стадии проработки, статус э-резидента Эстонии не смогут получить, например, жители Пакистана, Ирана, Узбекистана или Северной Кореи. Исключение делается в случае, когда человек либо уже прожил три года в Европейском союзе или в Великобритании, либо уже ведет бизнес в Эстонии.

„Основополагающие ценности программы не изменятся, - говорит руководитель программы э-резидентства по рискам и юридическим вопросам Оскар Ыун. - Мы занимаемся управлением рисками, и сосредоточенность на более безопасных государствах — часть этого направления“.

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