05.06.2023, 21:55
Красный список: скоро жители стран, представляющих риск, не смогут стать э-резидентами Эстонии(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстония ужесточит порядок предоставления статуса э-резидента: скоро граждане из стран, входящих в список представляющих риск государств, не смогут стать э-резидентами. Если для этого нет очень уважительных причин, пишет Eesti Ekspress.
Согласно плану, находящемуся сейчас в финальной стадии проработки, статус э-резидента Эстонии не смогут получить, например, жители Пакистана, Ирана, Узбекистана или Северной Кореи. Исключение делается в случае, когда человек либо уже прожил три года в Европейском союзе или в Великобритании, либо уже ведет бизнес в Эстонии.