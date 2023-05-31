МНЕНИЕ | Месть дронов, или Путин привел войну в Москву

Москва и подмосковные поселки, где находятся резиденции российского правящего класса, утром 30 мая стали объектом для первой массированной атаки беспилотников. Если число иранских дронов для удара по Киеву, который россияне обстреливали в мае 17 раз, накануне было 50, то на российскую столицу, по данным Telegram-каналов, летело около 30. На этот раз, по данным российских официальных источников, обошлось без жертв. Но серьезность психологических последствий этой атаки видна уже по тому, что Путину не удалось отмолчаться.

Путин привел войну в Москву

Российские власти всеми силами демонстрируют, что ничего страшного не произошло. Мэр Москвы Сергей Собянин, ставший главным спикером по теме в первые часы после атаки дронов, призывал не паниковать и верить только официальным источникам. Но им россияне в критические моменты традиционно не доверяют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков демонстрировал внезапные познания в терроризме и уверял, что теракт, как назвали российские власти эту атаку, провалился. Силы ПВО и другие специалисты отлично отработали, дежурная ситуация, поводов для публичной реакции со стороны Путина нет. Хотя в итоге высказаться президенту все же пришлось.

Судя по видеороликам из Москвы и Подмосковья, другого мнения, чем Песков, придерживаются москвичи и жители области. Их реакция по преимуществу столь же матерная, как у создателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. Тот жестко костерит Минобороны, которое, по его словам, смогло защитить только дома представителей ближайшего окружения президента и его резиденцию, наплевав на рядовых граждан.

Никакой солидарности

После атаки дронов на Москву и Московскую область многие стали писать о том, что организаторы этой психологической акции добьются якобы обратного эффекта. Мол, россияне теперь еще больше-лучше сплотятся вокруг флага, то есть президента Путина. Эти люди, видимо, никогда не наблюдали вблизи российское атомизированное до предела общество.