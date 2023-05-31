В Финляндии заявили, что МОК „пророссийский до безумия“

„Я по-прежнему рассчитываю, что российские и белорусские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париж. Не похоже на то, что спортивный мир стремится вернуть россиян и белорусов на международные соревнования. Международные спортивные федерации уполномочены принимать решения о допуске, но, с другой стороны, Международный олимпийский комитет поставил такие жёсткие условия в своих рекомендациях, что это снизило риск возвращения спортсменов из этих стран. Ситуация непонятная, открытая. Есть явные признаки того, что Россия сама считает условия настолько строгими, что сама откажется от участия, пишет Sportmail.



В целом я вынужден признать, что МОК как организация на протяжении всей ситуации в Украине был пророссийским до безумия. Жесткие меры, которые были предприняты в отношении России и Беларуси, являются результатом давления на МОК со стороны отдельных стран, национальных комитетов, спортивных федераций и политиков. Только так удалось занять жёсткую позицию“, — сказал Вапаавуори.