Чем запомнится ЧМ-2023 по хоккею: историческая бронза Латвии, надежность Шилова и всеобщее ликование

Из элитного дивизиона вылетели Венгрия и Словения, на будущий год их заменят Великобритания и Польша.

Бронза — у сборной Латвии, которая в матче за третье место одержала волевую победу над США (4:3 ОТ) и впервые попала в призеры. Прежде команда выше седьмого места не поднималась.

Серебро — у Германии. Немцы в третий раз в своей истории стали вице-чемпионами мира (ранее было серебро в 1930 и 1953 гг).

На третьем месте по количеству титулов — Чехия (Чехословакия), которая побеждала 12 раз. Также чемпионами мира становились Швеция (11), Финляндия (4), США (2), Великобритания (1) и Словакия (1).

В финале Канада со счетом 5:2 обыграла Германию и второй раз за три года стала сильнейшей на планете. Для нее это 28-е золото в истории, это новый рекорд (также у „кленовых“ 16 серебряных и 9 бронзовых медалей). Ранее канадцы делили лидерство — 27 раз выигрывали первенство мира сборные СССР/России.

А наиболее готовыми к покорению вершины оказались Канада и США. Но если „кленовые листья“ достигли цели, то американцам должно быть обидно: в полуфинале и матче за бронзу при счете 3:3 в конце основного времени они позволяли Германии и Латвии сравнять счет, а потом проигрывали в овертаймах.

Главными поставщиками сенсаций стали сборные Латвии и Германии. На предварительном этапе хозяева обыграли Чехию и Швейцарию, в четвертьфинале — Швецию, а в матче за третье место — США. Немцы же удивили в плей-офф, когда прошли швейцарцев и американцев.

Действующие чемпионы мира финны на домашнем турнире в группе выступали без блеска, а в четветьфинале напоролись на Канаду. Швейцария демонстрировала интересную игру в группе, но в очередной раз быстро вылетела из плей-офф. Та же участь ждала невыразительных чехов и шведов.

По итогам чемпионата мира семь сборных пробились на Олимпиаду-2026 — Канада, Финляндия, США, Германия, Чехия, Швеция и Швейцария. Словакия все еще может получить прямую путевку, так как стоящая в рейтинге третьей России отстранена от участия в международных турнирах и ее участие в Олимпийских играх пока под вопросом. Окончательное решение должно быть принято в марте следующего года.

Уже известны и предварительные составы групп на ЧМ-2024, который примет Чехия (10-26 мая). В группе А (Острава) сыграют Канада, Германия, ЛАТВИЯ, Швеция, Словакия, Франция, Казахстан, Польша, а в группе В (Прага) — США, Финляндия, Чехия, Швейцария, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.

Билетный вопрос и массовая эйфория

В Риге только на матчи с участием сборной Латвии билеты продавались бойко. На первые матчи хозяев в Arēna Rīga был ажиотаж и в продажу пустили билеты на стоячие места, но затем интерес у зрителей спал. Тому есть объяснение: цены варировались от 90 до 180 евро. По словам организаторов, билеты должны были принести основную выручку от турнира.

Чтобы арена не оставалась полупустой, организаторы через ЛХФ стали предлагать билеты „хоккейным“ людям и семьям со скидкой 50%. Это стало известно и вызвало недовольство у других болельщиков.

Впрочем, тема билетов вскоре отошла на второй план. Сборная Латвии при мощной поддержке трибун встала на победную тропу и стала дарить радость огромной толпе в фан-зоне и тысячам своих поклонников. Ажиотаж охватывал все больше людей и достиг пика после двух побед подряд — над Швейцарией и Швецией.

На полуфинал сборная Латвии улетела в Тампере, но в одиночестве не осталась. За командой последовали тысячи болельщиков. Такой поддержки не было ни у кого среди участников турнира. В Риге тоже наблюдалось большое скопление народа, причем не только в двух фан-зонах, но и во многих ресторанах и барах в центре города.