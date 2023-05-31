Неймар отказался от предложения саудовцев на €400 млн

Неймар не играл с 19 февраля из-за очередной травмы лодыжки и операции. 31-летний бразилец не пришел на матч со „Страсбуром“, в котором ПСЖ 27 мая выиграл чемпионат Франции. Тренер парижан Кристоф Гальтье объяснил отсутствие Неймара его проблемами с передвижением после операции, но на следующий день форвард появился на Гран-при Монако „Формулы-1“.



Переход Неймара в МЮ вероятен в случае покупки клуба катарцами. Qatar Sports Investments в январе интересовался покупкой английского клуба, пишет РБК.



В июле прошлого года L'Equipe сообщала, что контракт Неймара с ПСЖ, рассчитанный до 2025 года, был автоматически продлен еще на два сезона.



У Неймара 18 голов и 17 передач в 29 матчах сезона.



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