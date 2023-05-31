Расследование по делу „Слава Украине“ в самой Украине длится более двух месяцев, подозрения не предъявлены

В ответ на запрос „Эстонского Экспресса“ Государственное бюро расследований Украины сообщает, что обвинение никому не предъявлено. В ведомстве не сочли возможным обнародовать дополнительную информацию.

Расследование в Украине началось 24 марта, через неделю после того, как Александр Чернов, работавший при бывшем вице-мэре Львова Геннадии Васькиве, заявил следователям во Львове, что подозревает неправомерное использование денег эстонских жертвователей, переданных в Украину НКО „Слава Украине“.

Этими же сомнениями Чернов поделился с Советом „Слава Украине“, а также с эстонской и украинской прессой. По его словам, нецелевое использование денег началось после того, как эстонская общественная организация вступила в сотрудничество с украинской компанией IC Construction. Хотя ее владельцем значился Александр Чернов, по словам последнего, это была теневая компания Геннадия Васькива.

Более миллиона евро от НКО „Слава Украине“ перешло в фирму IC Construction . В 2022 году компания получила прибыль около четверти миллиона евро. В то же время доход IC Construction почти полностью связан с поступившими средствами из эстонской НКО. Украинскую прокуратуру интересует деятельность обеих организаций.

В интервью программе ETV Pealtnägija информатор Чернов заявил, что IC Construction заведомо выставила НКО „Слава Украине“ счета, превышающие фактические затраты. „Если говорить о переоборудовании автомобилей в машины скорой помощи, я видел накладные на 30 000, 28 000, 37 000 гривен. В зависимости от автомобиля и его состояния — грубо говоря, до тысячи евро. „Слава Украине“ был выставлен счет на 3500 евро. Йоханна и Геннадий об этом договорились“, — описал Чернов один из примеров.

Несколько источников подтвердили „Экспрессу“, что в то время, когда деньги от эстонских жертвователей или НКО шли в IC Construction, у Геннадия Васькива и Йоханны-Марии Лехтме, тогдашней главы „Слава Украине“, были романтические отношения.