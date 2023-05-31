Eesti Gaas снижает цену на газ для бытовых потребителей еще на треть

„Прогнозы рыночных цен на газ на ближайшие месяцы летом позволяют нам значительно снизить цену. В течение последних шести месяцев мы снижали цену на газ практически каждый месяц – по сравнению с пиком прошлой осени цена на природный газ для бытовых потребителей снизилась на 84%“, - сказал председатель правления Eesti Gaasi Маргус Каасик.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

„Цена на газ на мировом рынке вернулась к уровню мая 2021 года, падение было очень быстрым и последовательным. Дальнейшее зависит от наполнения резервуаров, зимних температур и уровня потребностей потребителей в Азии, но текущие прогнозы в Европе показывают небольшое повышение цен в следующем отопительном периоде“, - отметил Каасик.

С осеннего пика в 2,85 евро/м³ за шесть месяцев цена для бытовых потребителей Eesti Gaas упала более чем на 84%. Значительно цена на газ снизилась в декабре прошлого и в феврале этого года, когда компания Eesti Gaas понизила цену на природный газ на 35% и 50% соответственно.

Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов. После того, как в 2016 году компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Eesti Gaas стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе Финляндии-Балтии. Более 70% продаж предприятия приходится на внешние рынки.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.