Волость Валга требует возместить моральный ущерб, причиненный детям из дома попечения Lille Kodu

Валгаская волость является опекуном двоих детей, к которым систематически применялось физическое насилие в доме попечения. Если до сих пор никто не пытался каким-либо образом компенсировать страдания детей, над которыми измывались в попечительском учреждении, то теперь волость предприняла первые шаги в этом направлении.

Общественность, потрясенная тем, что работавшие в доме попечения Lille Kodu руководителями деятельности Ану Алексеев, Лийна Отс-Ласс и Кятлин Мянник издевались над детьми, задается вопросом, является ли назначенное им наказание справедливым. В воздухе повис вопрос, почему в отношении осужденных и учреждения попечения не был был подан гражданский иск о возмещении морального ущерба.