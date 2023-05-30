Каллас на встрече с министром иностранных дел Великобритании: лучший фактор сдерживания России – это сильное НАТО и членство в альянсе

Каллас подчеркнула на встрече, что развязанная Россией война должна завершиться поражением агрессора. „Стабильный мир невозможен без миропорядка, в основе которого лежит уважение к территориальной целостности и суверенитету. Также для того, чтобы прервать цикл насилия со стороны России, необходимо привлечь руководство страны к ответственности за преступление агрессии. Никто не должен сохранить неприкосновенность“, - сказала она.

Премьер-министр добавила, что лучший фактор сдерживания России – это сильное НАТО и членство в альянсе: „Наш регион – живое тому подтверждение. Чтобы избавиться от серых зон в Европе, которые постоянно служат источником конфликтов, нам нужно, чтобы Украина после войны присоединилась к НАТО. В Вильнюсе необходимо дать Украине положительный сигнал в этом направлении“.

Эстония и Великобритания тесно сотрудничают, чтобы на практическом уровне претворить в жизнь согласованный на саммите в Мадриде переход от сдерживания к обороне на восточном фланге НАТО. Первостепенное значение для этого имеют новые региональные оборонительные планы НАТО, а также чтобы все союзники подкрепили их конкретными подразделениями и ресурсами. По словам Каи Каллас, настоящая коллективная безопасность означает, что вклад всех союзников в свою обороноспособность должен возрасти до уровня, который позволяет эффективно применять оборону и сдерживание на всей территории альянса и противостоять всем опасностям. „Для того, чтобы претворить в жизнь согласованные действия по укреплению НАТО и параллельно продолжать оказывать поддержку Украине, крайне важно достичь в Вильнюсе соглашения о том, что расходы всех союзников на оборону немедленно вырастут до 2 процентов от ВВП и продолжат расти до 2,5 процента к 2030 году. Эстония уже решила повысить свои инвестиции в государственную оборону до 3 процентов от ВВП“, - сказала Каллас.