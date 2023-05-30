ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (461-й день) | США 31 мая объявят о новых санкциях против России

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что атака — это ответ на российский удар по штабу военной разведки Украины.

В офисе президента Украины заявили, что „с удовольствием смотрят“ на атаки беспилотников, но утверждают, что не имеют „прямого отношения“ к ним.

США заявили, что не поддерживают атаки по территории России. Глава МИД Великобритании, в свою очередь, выразил мнение, что Украина „имеет право использовать силу за пределами своих границ“..

Восемь мобилизованных из Калининградской области получили сроки до семи лет по обвинению в дезертирстве

Киев снова подвергся воздушной атаке — 16-й за месяц, как утверждает глава Киевской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что всего силы ПВО сбили 40 российских беспилотников и крылатых ракет. При падении обломков одной из ракет был ранен мирный житель.

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел. В селе Графовка погиб один мирный житель.

Верховная рада Украины перенесла День Победы на 8 мая.

В России изменился закон о военном положении. Теперь на аннексированных территориях можно будет проводить выборы — и депортировать людей.

МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Власти России объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает „Медиазона“ со ссылкой на данные в базе розыска МВД РФ.

В карточке розыска отмечается, что Залужного разыскивают „по статье УК“. В декабре 2022 года Следственный комитет России сообщал, что в отношении главнокомандующего и других военных начальников ВСУ расследуют дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ).

МВД России также объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

Верховная рада снизила предельный возраст призыва на срочную службу. Это позволит призвать больше людей по мобилизации

Парламент Украины одобрил снижение предельного возраста призыва на срочную службу в армии с 27 до 25 лет.