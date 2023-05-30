Атака дронов на Москву: что это были за беспилотники, как смогли преодолеть ПВО - и другие главные вопросы

Налет дронов на Москву не привел к таким же разрушительным последствиям, к каким приводят удары дронами Shahed иранского производства по Киеву. В то же утро, когда москвичи заметили в небе беспилотники и услышали взрывы, по столице Украины российская армия выпустила 31 „Шахед“. Были сбиты 29 из них, но удар все равно был настолько мощным, что в результате погибла одна женщина, ранены 13 человек.

Есть ли в ударе по Москве украинский след?

В Киеве утреннюю атаку на Москву пока официально не комментировали. Однако в эфире YouTube-канала Breakfast Show советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в Украине „с удовольствием смотрят“ на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, хотя отношения к ним Киев „конечно же, не имеет“ (цитата по изданию „Холод“).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за атакой стоят украинцы. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал этот налет „террористической акцией киевского режима по гражданским объектам“.

Президент России Владимир Путин, комментируя утренние удары беспилотников по Москве, заявил, что система ПВО сработала „штатно, удовлетворительно“, хотя, по его словам, есть над чем работать. Путин заявил, что Киев выбрал путь запугивания граждан России, ничего, впрочем, не сказав о том, что в таком случае делает российская армия, когда обстреливает ракетами и атакует дронами украинские города.

Телеграм-канал Baza ранее утверждал, что в утренней атаке участвовало около 25 беспилотников, большая часть была сбита, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Информация о трех беспилотниках, подавленных, по словам военных, средствами РЭБ, совпадает с тремя сообщениями о попаданиях дронов в жилые дома - в Москве на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и в жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. Потерявшие управление беспилотники могли, снижаясь, попасть в дома. Однако подтверждений из независимых источников того, что все происходило именно так, нет.

Министерство обороны России заявило, что всего было запущено восемь дронов, три из которых были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали, а еще пять, по версии ведомства, сбили зенитные комплексы „Панцирь-С“.

В начале сентября 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал статью о перспективах украинской кампании в 2023 году. В ней, в частности, говорилось, что „центром тяжести“ российской армии в этой войне является дальность средств поражения.

Россия на тот момент могла применять против Украины крылатые ракеты с дальностью в 2000 километров (впоследствии появились „Шахеды“), а Украина - лишь оперативно-тактические ракеты с дальностью не более 100 км.

„Дело именно в безнаказанности, обеспеченной физической удаленностью. В этом и состоит действительный центр тяжести противника. И мы не имеем права оставлять его без должного внимания“, - писал начальник украинского генштаба.

Другими словами, Залужный практически анонсировал удары по объектам в глубине России, цель которых - пошатнуть уверенность россиян в собственной безопасности.

Были ли у дронов, которые появились в небе над Подмосковьем и Москвой во вторник утром, военные цели, сказать трудно, поскольку о поражении военных или инфраструктурных объектов официально не сообщается. Возможно, они действительно были сбиты или обезврежены средствами РЭБ.

Однако, если допустить, что за ударами этих беспилотников действительно стоит ВСУ, то все равно - когда дрон оказался в небе над Подмосковьем или Москвой, он уже выполнил свою задачу, о которой писал генерал Залужный: пуски зенитных ракет, взрывы падающих дронов, попадания дронов в жилые дома разрушают уверенность москвичей в собственной защищенности.

И даже если попадания беспилотников в жилые дома стали следствием воздействия РЭБ или зенитных ракет, то эффективность этих систем вряд ли может успокоить тех, кто живет в этих домах.

Что это были за беспилотники?

Про сами дроны пока мало что известно. Судя по кадрам, которые попали в сеть, это были беспилотники среднего класса с размахом крыла около 2,5-3 метра, оснащенные двигателями внутреннего сгорания.