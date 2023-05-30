Covid-19: ведущий китайский ученый считает, что утечку из лаборатории исключать нельзя

Джордж Гао, бывший директором Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний на протяжении большей части пандемии, в новом подкасте Би-би-си рассказал, что вопрос о происхождении коронавируса остается открытым.

„Для научной работы нужно сохранять непредвзятость. Нельзя исключать ничего“, - сказал профессор Гао.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до сих пор неясно, как именно началась вспышка ковида. А китайское правительство отвергает любые предположения о том, что болезнь могла возникнуть в лаборатории в Ухане, где и были зарегистрированы первые случаи заражения.

Институт вирусологии

Уханьский институт вирусологии с самого начала пандемии вызывал пристальное внимание, как возможный центр распространения инфекции, поскольку именно в одной из его лабораторий ученые изучали коронавирус на летучих мышах.

Профессор Гао, в настоящее время занимающий пост вице-президента Национального фонда естественных наук Китая, рассказал Би-би-си, что в отношении Уханьского института вирусологии было проведено какое-то официальное расследование.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что китайское правительство, возможно, отнеслось к теории об утечки из лаборатории более серьезно, чем следует из его официальных заявлений.

„Правительство что-то организовало“, - говорит он, но добавляет, что это расследование не касалось центра по контролю и профилактике заболеваний, который он тогда возглавлял. По его словам, Уханьский институт вирусологии проверяли эксперты из другого ведомства. Сам Гао не видел результатов их проверки, но слышал, что они ничего не нашли.

Ученый из Сингапура, профессор Ван Линфа, посетил Уханьский институт вирусологии, где он занимает пост почетного профессора, в январе 2020 года, как раз когда пандемия только набирала силу.

Он рассказал Би-би-си, что его коллега в институте, профессор Ши Чжэнли, беспокоилась о возможности утечки в лаборатории, но после дополнительной проверки отвергла такую возможность.