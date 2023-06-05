На ворованных мотоциклах и на грани закона: о чем новый фильм „Родео“?

Есть такой поджанр молодёжного кинематографа – фильмы про субкультуры. Они примерно всегда одинаковы и строятся примерно всегда по одной и той же матрице. Есть главный герой (героиня, не важно), которого не слишком понимают дома, а порой он и напрямую погружён в конфликт со своими домашними, рутинная и скучная жизнь которых его категорически не устраивает. Герой (героиня) – своеобразный изгой, которому сложно приноровиться к общественным нормам сложно вести себя конвенционально и не нарушать общепринятых законов человеческого общежития. И есть одна какая-нибудь (часто маргинальная) сфера деятельности, где он прямо хорош, где он чувствует себя собой, и которая позволяет ему вырваться за пределы постылой рутины. Это может быть какое-нибудь единоборство, это может быть, к примеру, паркур или скейтбординг, какой-нибудь вид уличных танцев, ну или, почему нет, автомобильный дрифтинг. Да, пожалуй, самой известной франшизой, которая напропалую пользуется этим приёмом, является „Форсаж“. Только он уже, наверное, перерос в мейнстрим, не знаю, как относятся к сорок третьему фильму франшизы, выходящему вскорости на наши экраны, труёвые дрифтеры.