На ворованных мотоциклах и на грани закона: о чем новый фильм „Родео“?(1)
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов продолжает обозревать новинки мирового кинематографа. На этот раз предмет его рецензии - фильм „Родео“.
Есть такой поджанр молодёжного кинематографа – фильмы про субкультуры. Они примерно всегда одинаковы и строятся примерно всегда по одной и той же матрице. Есть главный герой (героиня, не важно), которого не слишком понимают дома, а порой он и напрямую погружён в конфликт со своими домашними, рутинная и скучная жизнь которых его категорически не устраивает. Герой (героиня) – своеобразный изгой, которому сложно приноровиться к общественным нормам сложно вести себя конвенционально и не нарушать общепринятых законов человеческого общежития. И есть одна какая-нибудь (часто маргинальная) сфера деятельности, где он прямо хорош, где он чувствует себя собой, и которая позволяет ему вырваться за пределы постылой рутины. Это может быть какое-нибудь единоборство, это может быть, к примеру, паркур или скейтбординг, какой-нибудь вид уличных танцев, ну или, почему нет, автомобильный дрифтинг. Да, пожалуй, самой известной франшизой, которая напропалую пользуется этим приёмом, является „Форсаж“. Только он уже, наверное, перерос в мейнстрим, не знаю, как относятся к сорок третьему фильму франшизы, выходящему вскорости на наши экраны, труёвые дрифтеры.
Как правило, режиссёры этого поджанра – во всяком случае, если это не вышедшая из-под контроля франшиза, а настоящий ламповый фильм про хобби – имеют некоторое отношение к этому занятию, имеют, как минимум, друзей в этом сообществе, а то и некогда состояли в нём сами. И теперь, по тем или иным причина из него выйдя (а мне кажется, что находясь внутри явления, снять про него кино не очень возможно), они пытают желанием рассказать о нём граду и миру, и рассказы их всегда полны любви и сочувствия.
Судя по тому, что фильм Лолы Киворон посвящён „всем пиратам асфальтовых дорог“, в случае „Родео“ это описание попадает в точку. Это фильм про байкеров – не тех, которые во главе с упырём Залдостановым на западных моциках топят за русский мир, а настоящих французских байкерах, балансирующих на своих в основном ворованных мотоциклах на двух колёсах и на грани закона. Собственно, частенько эту грань переходящих.
Главная героиня „Родео“ - Джулия, девушка из бедной креольской семьи, чьей единственной страстью в жизни как раз мотоциклы и являются. Поскольку денег у Джулии нет, она придумала действенный способ обновлять свой мотопарк с завидной регулярностью. На специализированных форумах она списывается с людьми, которые продают подержанные мотоциклы и приходит к ним „посмотреть и протестировать“ товар. После чего, естественно, уговаривает продавцов позволить ей совершить тест-драйв, вскакивает в седло, показывает опешившему хозяину транспортного средства средний палец одной из рук, и уезжает в закат.
Но так тоже довольно скучно жить, Джулии не просто надо кататься на мотоцикле, Джулии надо, чтобы её навыки езды ценили знатоки – такие же фанаты быстрой и опасной езды, как и она. И она ввязывается в одну такую группу, чтобы тут же выяснить, что группа эта – скорее, никакая не группа, а банда и что ездой не по правилам их криминальная активность далеко не исчерпывается.
Дальше всё как обычно – внутригрупповая борьба за авторитет и принятие другим членами банды, самоутверждение как нужного для этой субкультуры человека – и так далее, и тому подобное, вы видели это сотни раз. Единственной интригой в сюжетах такого кино всегда являются только концовки – замутит режиссёр хэппи-энд, где все герои вылезут из своей чуть маргинальной субкультуры в большую общественно признанную жизнь, или всё кончится не так радужно.
Но это уж узнавайте сами. Благо, „Родео“ много где сейчас показывают.