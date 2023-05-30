ВИДЕО | Бывший комментатор „Матч ТВ“: украинские беженцы не должны видеть российские сборные, которые где-то играют в футбол

Около года назад комментатор Сергей Кривохарченко ушел с „Матч ТВ“ и уехал из России. В интервью YouTube-каналу „Новая газета Европа“ он рассказал о своем новом месте работы и что думает о руководстве „Матч ТВ“.

„Отстранение сборной России от международных турниров? Это правильное решение. Даже с человеческой точки зрения: с какой стати украинские спортсмены должны находиться в одном помещении с россиянами и соревноваться с ними?

Украинские беженцы не должны видеть российские сборные, которые где-то там играют в футбол“, — заявил Кривохарченко в интервью YouTube-каналу „Новая газета Европа“.

„Я работаю сейчас на Radio Free Europe/Radio Liberty, „Радио Свобода“. Нет, это не государственное медиа, если открыть устав и почитать. Я занимаюсь тем, что сейчас называется „журналистикой решений“ или же Solutions journalism.

Это довольно популярное направление в мировой журналистике. Это про то, что существуют в разных местах разные проблемы. И во многих странах кажется, что эти проблемы решить невозможно. В других же разные организации придумали, как их можно решить. И журналистика решений рассказывает про такие кейсы“, — рассказал Сергей Кривохарченко о новом месте работы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.