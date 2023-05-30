Новости Эстонии
30.05.2023, 21:15

Больной сахарным диабетом: государство должно обеспечить, чтобы лекарство получали диабетики, а не худеющие блогеры

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Препарат Ozempic популярен как у диабетиков, так и у тех, кто хочет сбросить вес
Препарат Ozempic популярен как у диабетиков, так и у тех, кто хочет сбросить вес
ФОТО: picture alliance / photothek | Scanpix

По словам чиновников, невозможно врачам запретить выписывать лекарство тому, кому оно нужно.

Уже некоторое время в эстонских аптеках закончилось лекарство для больных сахарным диабетом Ozempic. „По словам моего эндокринолога, основная причина состоит в том, что львиную долю покупают те люди, которые хотят сбросить вес с помощью уколов этим лекарством. Проблема в том, что страдающие сахарным диабетом не могут его в аптеках купить“, - обрисовал ситуацию обеспокоенный больной Калле (имя изменено).

Калле уже месяц пытается купить полагающееся ему на ближайшие месяцы лекарство, но безрезультатно. „Ходил по аптекам, попросил поставить меня в т. н. лист ожидания, но это невозможно“, - сказал он.

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