30.05.2023, 21:15
Больной сахарным диабетом: государство должно обеспечить, чтобы лекарство получали диабетики, а не худеющие блогеры(4)
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По словам чиновников, невозможно врачам запретить выписывать лекарство тому, кому оно нужно.
Уже некоторое время в эстонских аптеках закончилось лекарство для больных сахарным диабетом Ozempic. „По словам моего эндокринолога, основная причина состоит в том, что львиную долю покупают те люди, которые хотят сбросить вес с помощью уколов этим лекарством. Проблема в том, что страдающие сахарным диабетом не могут его в аптеках купить“, - обрисовал ситуацию обеспокоенный больной Калле (имя изменено).