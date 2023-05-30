Больной сахарным диабетом: государство должно обеспечить, чтобы лекарство получали диабетики, а не худеющие блогеры

Уже некоторое время в эстонских аптеках закончилось лекарство для больных сахарным диабетом Ozempic. „По словам моего эндокринолога, основная причина состоит в том, что львиную долю покупают те люди, которые хотят сбросить вес с помощью уколов этим лекарством. Проблема в том, что страдающие сахарным диабетом не могут его в аптеках купить“, - обрисовал ситуацию обеспокоенный больной Калле (имя изменено).