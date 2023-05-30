Дроны атаковали Москву. Российский журналист рассказал RusDelfi, как жильцы пострадавших домов и москвичи на это отреагировали

Вы сейчас в Москве. Как вы проснулись этим утром, какие первые эмоции были?

Было забавно. Я проснулся и в кое-то веки начал утро не с новостей, а с чтения мирных вещей - читал рецензию на фильм. Потом открыл новости: „Москву атаковали беспилотники“. Жена очень нервно восприняла эту новость, тем более мы живем как раз на южном направлении, эти события произошли не так далеко от нашего дома. Я же принял эту ситуацию философски, это можно было ожидать за год войны, я был к этому готов.

Теперь жители Москвы больше будут интересоваться войной, ведь это касается уже квартиры, семьи, дома?

Думаю, да. Но я бы не сказал, что намного. Война пришла в дома людей во время мобилизации осенью прошлого года. Сейчас в Москве о ней не дает забыть обилие рекламы повсюду. Когда ты идешь по улице, то везде встречаешь плакаты со всевозможными героями в военной форме. По пути домой на двери каждого хипстерского кафе наклеены плакаты с призывом в армию. Вдоль одной стены висит реклама армии, военных действий - „будь мужиком, иди в армию, защищай родину“. Война не дает о себе забыть.

Мобилизация это первый триггер, а атака беспилотников по жилым домам Москвы - второй?

Сложно сказать за всех москвичей. Некоторые мои друзья сразу испугались, думают о переезде загород.

Вот совсем недавно общался с людьми, в чьи дома прилетели дроны. У жильцов разная реакция: кто-то сказал, а что вообще случилось, зачем вы приехали. То есть дрон врезается в здание в Москве - дело обычное. Может, это и есть проявление шока. Другой человек стоял рядом, жаловался на проблемы дома - у него нет воды, и как раз сегодня мастера должны были приехать чинить кран. Пока я там стоял, он все время ныл, что опять остался без воды. Спектр эмоций разный, кто-то боится, кто-то нет.

Даже у жителей этих домов не было страха или негодования?

Одни волновались, хотели уехать сразу. Для некоторых проблема в том, что не пришли ремонтники, так как в дом влетел дрон. Все реагируют по-разному.