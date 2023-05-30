Дроны атаковали Москву. Российский журналист рассказал RusDelfi, как жильцы пострадавших домов и москвичи на это отреагировали(9)
Сегодняшнюю атаку беспилотников по Москве прокомментировал для RusDelfi российский журналист Владимир Севриновский.
Вы сейчас в Москве. Как вы проснулись этим утром, какие первые эмоции были?
Было забавно. Я проснулся и в кое-то веки начал утро не с новостей, а с чтения мирных вещей - читал рецензию на фильм. Потом открыл новости: „Москву атаковали беспилотники“. Жена очень нервно восприняла эту новость, тем более мы живем как раз на южном направлении, эти события произошли не так далеко от нашего дома. Я же принял эту ситуацию философски, это можно было ожидать за год войны, я был к этому готов.
Теперь жители Москвы больше будут интересоваться войной, ведь это касается уже квартиры, семьи, дома?
Думаю, да. Но я бы не сказал, что намного. Война пришла в дома людей во время мобилизации осенью прошлого года. Сейчас в Москве о ней не дает забыть обилие рекламы повсюду. Когда ты идешь по улице, то везде встречаешь плакаты со всевозможными героями в военной форме. По пути домой на двери каждого хипстерского кафе наклеены плакаты с призывом в армию. Вдоль одной стены висит реклама армии, военных действий - „будь мужиком, иди в армию, защищай родину“. Война не дает о себе забыть.
Мобилизация это первый триггер, а атака беспилотников по жилым домам Москвы - второй?
Сложно сказать за всех москвичей. Некоторые мои друзья сразу испугались, думают о переезде загород.
Вот совсем недавно общался с людьми, в чьи дома прилетели дроны. У жильцов разная реакция: кто-то сказал, а что вообще случилось, зачем вы приехали. То есть дрон врезается в здание в Москве - дело обычное. Может, это и есть проявление шока. Другой человек стоял рядом, жаловался на проблемы дома - у него нет воды, и как раз сегодня мастера должны были приехать чинить кран. Пока я там стоял, он все время ныл, что опять остался без воды. Спектр эмоций разный, кто-то боится, кто-то нет.
Даже у жителей этих домов не было страха или негодования?
Одни волновались, хотели уехать сразу. Для некоторых проблема в том, что не пришли ремонтники, так как в дом влетел дрон. Все реагируют по-разному.
Как дальше будет развиваться ситуация? Повлияет ли сегодняшняя атака на настроение гражданского общества?
Все уже определились, не думаю, что кто-то изменит мнение о войне. Вот если атаки станут регулярными, то в Москве ситуация изменится очень сильно. Конечно, общество сильно изменилось с февраля прошлого года. Посмотрим. По мере прибытия гробов, продолжения боевых действий в обществе будут происходить определенные процессы. Атака дронов - один из кирпичиков. Насколько он большой? Думаю, не очень большой.
Как сейчас живет Москва?
Мегаполис продолжает жить. Во-первых, все подорожало. Доходы сократились. Но в Москве в этом плане лучше, чем в остальной России. Во-вторых, закрутили гайки на неформальные вещи. Государство мигрирует в сторону насаждения классической триады: православие, самодержавие, народность.
Например, я знаю много антивоенных мероприятий, которые постоянно происходят в Москве. На организаторов одного мероприятия, не буду уточнять какого, наехали консервативные круги. Тут же его закрыли, вместо этого провели беседу со священником.
Продукты в магазинах есть. Просто они очень подорожали, в 1,5-2 раза. Все, что душе угодно, в Москве можно купить. Западные компании, которые ушли, продолжают работать под другим названием. Например, „Вкусно и точка“. С другой стороны, много разных местных кафе, которые предлагают вкусную еду.
Изоляция не чувствуется?
Чувствуется, особенно в транспортной сфере. Раньше москвичи часто ездили в Европу, в Азию. Сейчас это стало недешевым удовольствием.
Большая потеря - это друзья. Они в большинстве своем в других странах, сейчас в Москве мне практически не с кем общаться, кроме горстки людей.
Почему вы до сих пор в Москве?
Я остаюсь не в Москве, а в России. Я больше 10 лет занимаюсь журналистикой. В это ужасное, но историческое время нужно собирать свидетельства происходящего, которые в будущем будут бесценны.
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