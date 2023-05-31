Студентка из Беларуси: из-за диагноза продолжить учебу в Эстонии не могу
Алене из Беларуси — сорок три. Несколько лет назад женщина, уехав из родной страны, решила начать новую жизнь, на этот раз в Эстонии. Как раз в 2021-м Министерство иностранных дел и Тартуский университет выделили несколько стипендий для белорусов. И Алена стала студенткой-первокурсницей. Правда, за плечами оказался и сложный диагноз — рассеянный склероз. Из-за него женщина не смогла закончить обучение и сейчас пытается остаться в Эстонии. История Алены — в материале RusDelfi.
„В 39 рассеянный склероз — полная неожиданность“
Алена вместе с дочерью оказалась в Эстонию в сентябре 2021 года, как раз благодаря стипендии для белорусов на магистерские программы Института политических исследований имени Йохана Шютте.
„Из Беларуси я уезжала в большом страхе, ведь бывших коллег уже стали вызывать на допросы, — рассказывает Алена и вспоминает, что начинать учиться было тяжело. — Первое время даже был страх выходить из дома“.
Диагноз „рассеянный склероз“ женщине был поставлен еще в Беларуси, в 2019 году.
„Мне было 39, и я вообще не знала, что такое демиелинизирующее заболевание и рассеянный склероз. Это была полная неожиданность, — делится Алена. — Это сейчас я уже могу шутить о рассеянном склерозе. Для меня это важный момент принятия. Да, жизнь изменилась. Но рассеянный склероз — это мой учитель и вдохновитель“.