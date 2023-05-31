Студентка из Беларуси: из-за диагноза продолжить учебу в Эстонии не могу

„В 39 рассеянный склероз — полная неожиданность“

Алена вместе с дочерью оказалась в Эстонию в сентябре 2021 года, как раз благодаря стипендии для белорусов на магистерские программы Института политических исследований имени Йохана Шютте.

„Из Беларуси я уезжала в большом страхе, ведь бывших коллег уже стали вызывать на допросы, — рассказывает Алена и вспоминает, что начинать учиться было тяжело. — Первое время даже был страх выходить из дома“.

Диагноз „рассеянный склероз“ женщине был поставлен еще в Беларуси, в 2019 году.

„Мне было 39, и я вообще не знала, что такое демиелинизирующее заболевание и рассеянный склероз. Это была полная неожиданность, — делится Алена. — Это сейчас я уже могу шутить о рассеянном склерозе. Для меня это важный момент принятия. Да, жизнь изменилась. Но рассеянный склероз — это мой учитель и вдохновитель“.

После диагноза Алена кардинально сменила работу. „И я считаю, что Эстония — это тоже вдохновение от моего диагноза.