Пригожин блефует, а Путин сдал? Что происходит с российской армией?
Военный эксперт Юрий Федоров в эфире YouTube-канала „И Грянул Грэм“ дает оценку текущему положению дел на фронте.
Кто управляет российскими войсками?
У меня нет никаких инсайтов, но судя по тому, что сейчас происходит, я предполагаю, что Путин определяет политические стратегические цели, которые далеко не всегда соответствуют военной целесообразности. Например, взятие Бахмута. По словам Байдена, было выведено из строя порядка 100 тыс. человек. А смысл? Какой смысл у этой операции? Говорят, конечно, что при взятии Бахмута открываются три дороги - на Краматорск, Славянск и Северск, но здравый смысл подсказывает, что нужен в три раза больший контингент, чем тот, что штурмовал Бахмут, чтобы по крайней мере столько же людей, техники двигалось на каждый из этих трех городов. Но где их взять? Если 100 тыс. выведено из строя, безвозвратные потери? Я думаю, что где-то единовременно 50 тыс. занимались штурмом этого города. Пригожин давал понять, что у него было 50 тыс. наемников. Точнее, он называл немного другие цифры - 35 тыс. человек , но я думаю, что их было больше. И учитывая, что не только пригожинцы занимались этим, но и регулярные части - то да, порядка 50 тыс. человек получается. Умножает 50 на 3 и получает 150 тыс. человек, которые должны двигаться по трем направлениям. Но где их взять? Точнее, взять-то можно, но тогда оголяются другие участки и у ВСУ возникают благоприятные условия, чтобы начать наступления. Если где-то что-то прибавится, то в другом месте должно убавится. Логики в штурме Бахмута не было.
Взяли - это одна история, а удерживать - это другая. ЧВК говорит, что выходит из Бахмута - дескать, они сделали свою работу, им нужно выдохнуть, передислоцироваться. Как вы считаете, лукавит Пригожин?
Я думаю, он не лукавит, ему очень хочется вывести то, что осталось от этого формирования. А что осталось и сколько - сказать трудно. Была статья в Независимой газете. Обычно, когда речь идет о войне в Украине, там сплошная риторика и пропаганда, но была недавно статья, называется „Уроки Бахмута“ или что-то в этом духе. Там было сказано, что сама боеспособная часть вооруженных сил России оказалась потрепанной, истощенной и так далее. Это писали люди, не склонные симпатизировать Украине. А как иначе? Если группа Вагнера действительно штурмовала и с потерями, но решила эту задачу, то от нее не там много осталось. И это, конечно, Пригожина не беспокоит. А военные не против того, чтобы ЧВК и дальне несло потери, но защищало то, что захвачено. Но вопрос в том, кто перетянет этот канат. Пригожин в военном смысле очень в сложном положении. Ему надо восстанавливать свою армию, а позволяют ему это сделать или нет - один Бог знает.
Наладила ли Россия производство вооружения - крылатых ракет и так далее, так как была информация, что новые ракеты уже запускаются по целям.
На, такие оценки есть у разведки Украины. Где-то порядка двух кинжалов производится в месяц, от 20 до 30 крылатых ракет разного рода. В общей сложности в месяц 100-120 ракет производится. Но это - оценки, которые были даны в Украине, насколько они точны - не знаю.
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