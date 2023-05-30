Пригожин блефует, а Путин сдал? Что происходит с российской армией?

У меня нет никаких инсайтов, но судя по тому, что сейчас происходит, я предполагаю, что Путин определяет политические стратегические цели, которые далеко не всегда соответствуют военной целесообразности. Например, взятие Бахмута. По словам Байдена, было выведено из строя порядка 100 тыс. человек. А смысл? Какой смысл у этой операции? Говорят, конечно, что при взятии Бахмута открываются три дороги - на Краматорск, Славянск и Северск, но здравый смысл подсказывает, что нужен в три раза больший контингент, чем тот, что штурмовал Бахмут, чтобы по крайней мере столько же людей, техники двигалось на каждый из этих трех городов. Но где их взять? Если 100 тыс. выведено из строя, безвозвратные потери? Я думаю, что где-то единовременно 50 тыс. занимались штурмом этого города. Пригожин давал понять, что у него было 50 тыс. наемников. Точнее, он называл немного другие цифры - 35 тыс. человек , но я думаю, что их было больше. И учитывая, что не только пригожинцы занимались этим, но и регулярные части - то да, порядка 50 тыс. человек получается. Умножает 50 на 3 и получает 150 тыс. человек, которые должны двигаться по трем направлениям. Но где их взять? Точнее, взять-то можно, но тогда оголяются другие участки и у ВСУ возникают благоприятные условия, чтобы начать наступления. Если где-то что-то прибавится, то в другом месте должно убавится. Логики в штурме Бахмута не было.