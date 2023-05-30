Комичный скандал: капитан африканской футбольной сборной выдумал клуб, чтобы поехать на ЧМ

В заявке сборной Нигерии Даниэль Бамейи числится как игрок футбольного клуба „Yum Yum Football Club“. Однако, как стало известно СМИ, клуба с таким названием нет и никогда не существовало. Источники из Нигерии также подтвердили, что клуба не существует и в федерации нет зарегистрированных игроков для такого клуба, пишет sport.unian.net.

На портале Transfermarkt Даниэль Бамейи также указан игроком „Yum Yum Football Club“. Однако, Бамейи является единственным футболистом в составе этой команды. При этом, отсутствует логотип команды и всякая информация о клубе.

Стоит отметить, что Даниэль Бамейи, который не сыграл ни одной минуте в клубных соревнованиях, провел уже пять матчей за сборную Нигерии U-20. Более того, он является капитаном команды.

Футбольная общественность возмущена случившимся. Многие задаются вопросом, как футболист несуществующей команды попал в сборную и по каким критериям его вызывали на чемпионат мира. Многие журналисты в Нигерии также ставят под сомнение точный возраст защитника.

Добавим, что ФИФА еще не публиковала никаких заявлений по этому поводу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



