Экс-тренер „Левадии“ возглавил городскую команду „Пайде“

Стойкович тренировал таллиннскую футбольную команду „Левадии“ U21 с начала прошлого года по июль. Затем он стал главным тренером основной команды того же клуба и занимал эту должность до сентября.

Вместе со Стойковичем продолжит работу весь тренерско-технический состав „Пайде“: Помощник тренера Атс Силласте, тренер вратарей Юрис Сахкур, тренер по физподготовке Андрей Вейс, видеоаналитик Эгон-Эрет Ринальдо и физиотерапевты Райко Карпов и Уку Пярн.

Иван Стойкович был очень рад вернуться в Эстонию. „Очень приятно вернуться в эстонский футбол. Я особенно рад присоединиться к команде „Пайде“, потому что я перехожу в прекрасно организованный и управляемый клуб, где работают преданные своему делу люди“, - сказал он в пресс-релизе клуба. „Я готов и рад сотрудничеству, и я верю, что вместе мы добьемся хороших результатов!“.

Президент городской команды Вейко Вескимяэ сказал, что подписание нового тренера во время сезона всегда содержит определенные ограничения по времени и отбору, к счастью, в лице Стойковича нашлась подходящая кандидатура.

„Мы хотели избежать найма, так сказать, промежуточного варианта“, — подтвердил он.

„Несмотря на его молодость, люди, которые говорили с Иваном, описали его как очень профессионального и современного, привлекательного и ориентированного на результат футбольного тренера, который ставит перед собой высокие цели“, — сказал Вескимяэ.

„Собранная информация была подтверждена в наших взаимных беседах и последующем анализе и добавила нам уверенности в том, что мы нашли тренера, с которым мы можем написать новые главы в книге истории клуба. Желаю Ивану удачи и приглашаю всех болельщиков „Пайде“ на стадионы, чтобы своей поддержкой помочь команде!“

Спортивный директор городской команды Герт Камс, руководивший процессом смены тренера, признал, что Иван Стойкович является тренером, отвечающим современным высоким стандартам.