Политолог об атаке на Москву: это психологическая атака, свидетельство перерастания войны в новую фазу

„Это свидетельство перерастания войны в новую фазу. Украина тестирует систему ПВО России. Нельзя кидаться камнями в соседей, прилетит и тебе. Это удар не по Москве, а по мозгам россиян. Они не ожидали, что это возможно“, - говорит эксперт.

„Мне кажется, реакции на это событие будут диаметрально противоположные. Z-патриоты скажут, что по Украине нужно было ударить ядерным оружием. Кто-то задумается, а каково украинцам жить под обстрелами. Кто-то скажет, пора валить. Важно то, что тема неприятной войны ввалилась в голову россиян и заставляет о себе говорить. Это плохой признак для Путина. Теперь ты не хотел заниматься политикой, но политика пришла к тебе домой.

Произойдет обострение, патриоты будут кричать еще больше, сомневающиеся будут сомневаться еще больше, кто-то будет уезжать, теперь делать вид, что войны нет - уже нельзя. Война начинает вламываться в маленькую форточку мозгового пространства простого российского человека, это уже начинает касаться человека лично. Это не рассуждение о мировом империализме, это уже конкретно семья, квартира. Мне кажется, это начало нового этапа, который ничего хорошего не обещает“.

По словам Орешкина, это симметричный ответ. „Российская армия тчательно выбирает места для ударов? Нет, сотни домой разрушены. Во-вторых, это оружие не самое точное, промахнуться на 200-300 метров вполне может. Да, попали на Рублевку, в Новую Москву. Это тестирование системы ПВО, системы общественного мнения. Ведь люди теперь задумаются, где блистательное ПВО, где „граница на замке“, то в Белгородскую область врываются, то дроны долетают до Москвы.

Я не думаю, что эти объекты были целенаправленно выбраны. Зато задача для Украины решена, Москва оказывается в зоне досягаемости. Это не разовая акция. Это тест. Если бы это была разовая акция, ее не было бы смысла начинать. Теперь люди будут сидеть и ждать, прилетит или нет. Это и психологическая атака. Пока это легкая разминка“, - считает политолог.