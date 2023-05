Говорил ли сенатор Грэм о гибели русских солдат в Украине, что США „никогда не тратили денег так удачно“?

Зеленский: Now you are free (Теперь вы свободны).

Грэм: Yes (Да).

Зеленский: And we will be (И мы тоже будем).

Грэм: And the Russians are dying. The best money we’ve ever spent (И русские умирают. Наша лучшая трата денег за всё время).

Итак, действительно, из содержания видеоролика, распространённого администрацией украинского президента, можно решить, что сенатор от Южной Каролины так странно высказался о гибели российских солдат в Украине. Однако смена планов посередине фразы не даёт говорить об этом с уверенностью.

За разъяснениями в Офис президента Украины обратилось международное информационное агентство Reuters и опубликовало видеорепортаж, дающий более полное представление о состоявшемся в Киеве разговоре. В его первой части можно услышать, как слова Линдси Грэма „Наша лучшая трата денег за всё время“ звучат не в момент, когда речь идёт о гибели россиян, а в ответ на благодарность Владимира Зеленского за предоставление военной помощи Украине в размере $38 млрд. И тут же, без монтажа, сенатор сообщает, что приехал в гости на 457-й день войны, которая, как предполагала Россия, будет завершена в течение трёх дней. По его словам, украинцы, сопротивляющиеся вторжению, напомнили ему „лучших самих себя в Америке“.

Грэм: В США было время, когда мы были такими же, готовыми сражаться до последнего человека, быть свободными или умереть.

Зеленский: Теперь вы свободны.

Грэм: Да.

Зеленский: И мы будем.

Грэм: А русские умирают.

Зеленский: Да. Но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории.

Таким образом, на самом деле слова „Русские умирают“ и „Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно“ были произнесены сенатором Линдси Грэмом в разные моменты разговора с Владимиром Зеленским и никак не связаны по смыслу. Более того, в оригинальном видео даже порядок этих высказываний обратный. Скандальную трактовку опроверг и сам сенатор, хотя в российском МИДе заявили, что „отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно“. При этом надо отметить, что в данном случае первопричиной скандала стали не происки российской пропаганды, а ошибка либо целенаправленное искажение информации со стороны пресс-службы Офиса президента Украины.

Итог: Неправда