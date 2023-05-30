В Ласнамяэ пропала 24-летняя Катрин. Полиция просит помощи!

В понедельник около 19 часов Катрин вышла на улицу Кивила на прогулку. С тех пор ее никто не видел и родственники не могут с ней связаться. Из-за состояния здоровья Катрин может плохо воспринимать окружающее. Ранее женщина уже пропадала таки образом.



Рост Катрин 170 см, телосложение полное. У нее короткие каштановые волосы, носит очки. В момент исчезновения была одета в темно-синюю куртку с розовым капюшоном и темно-синие штаны. Телефона у нее с собой не были.



Патрули проверили местность, но пока безрезультатно.



Полиция просит всех, кто видел Катрин, сообщить об этом по телефону 112.

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