ЧП и криминал
30.05.2023, 10:42

В Ласнамяэ пропала 24-летняя Катрин. Полиция просит помощи!

 
Katrin
Katrin
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 24-летней Катрин, пропавшей вчера в столичном районе Ласнамяэ.

В понедельник около 19 часов Катрин вышла на улицу Кивила на прогулку. С тех пор ее никто не видел и родственники не могут с ней связаться. Из-за состояния здоровья Катрин может плохо воспринимать окружающее. Ранее женщина уже пропадала таки образом.


Рост Катрин 170 см, телосложение полное. У нее короткие каштановые волосы, носит очки. В момент исчезновения была одета в темно-синюю куртку с розовым капюшоном и темно-синие штаны. Телефона у нее с собой не были.


Патрули проверили местность, но пока безрезультатно.


Полиция просит всех, кто видел Катрин, сообщить об этом по телефону 112.

Katrin

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