Пропавшая в Ласнамяэ 24-летняя Катрин найдена

В понедельник около 19 часов Катрин вышла на улицу Кивила на прогулку. С тех пор ее никто не видел и родственники не могли с ней связаться. Сообщалось, что из-за состояния здоровья Катрин может плохо воспринимать окружающее и ранее женщина уже пропадала таким образом.

После 16 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что Катрин найдена и с ней все в порядке. Женщина находилась у своего знакомого.

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