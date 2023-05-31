Когда можно ожидать прекращения роста процентных ставок? Отвечает эксперт

Поскольку рост процентных ставок в еврозоне переходит в завершающую стадию, важным становится вопрос о том, когда можно ожидать нормализации процентных ставок. Хотя верхний предел повышения ставок не за горами, ни участники рынка, ни представители ЕЦБ не ожидают их снижения в этом году. При более низком уровне инфляции процентные ставки ЕЦБ могут начать постепенно снижаться в течение следующих двух лет. Исходя из цен фьючерсов на финансовых рынках, ставка ЕЦБ и трехмесячный Euribor могут стабилизироваться на уровне около 2,5% в течение следующих двух лет, а шестимесячный Euribor может стабилизироваться на уровне около 3,00%. Прогнозы процентных ставок являются динамическими и могут меняться на основе новых данных. Если показатели инфляции будут падать быстрее и/или экономический рост окажется слабее, чем ожидалось, мы, вероятно, увидим более низкие процентные ставки ЕЦБ. И наоборот, если инфляция окажется устойчивой, процентные ставки могут оставаться высокими в течение более длительного периода времени.