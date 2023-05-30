Над Киевом сбили 29 дронов. Обломки одного из них упали на жилую многоэтажку, один человек погиб

По данным военных, силам ПВО удалось сбить 29 беспилотников над Киевом.

Как уточняет Киевская городская военная администрация, это уже третья атака на город за последние сутки. По предварительным данным, нападение осуществлялось волнами с нескольких направлений. В результате падения обломков дронов были повреждены здания в разных частях города.

В Голосеевском районе из-за падения обломков в многоэтажном доме начался пожар. По предварительным данным, погиб один человек, еще трое пострадали. 20 человек были эвакуированы. „Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы“, — говорится в телеграм-канале администрации города.

По данным мэра города Виталия Кличко, в результате падения обломков в Дарницком районе загорелись два частных дома. В Печерском районе загорелись три автомобиля. Также сообщается о возгорании в жилом доме Подольского района. По словам Кличко, в результате ночной атаки четыре человека были госпитализированы.

В ночь на 28 мая Киев атаковали беспилотники. Командование воздушных сил ВСУ тогда заявило, что по территории Украины были запущены 54 ударных дрона-камикадзе иранского производства, 52 из которых сбили силы ПВО. В ночь на 29 мая город атаковали беспилотники и крылатые ракеты — силы ПВО сбили 40 воздушных целей над городом. Позднее по Киеву был нанесен еще один удар крылатыми ракетами.

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