Мама детей с особенностями: Вместо извинений водитель автобуса послал нас на три буквы

„Я сама живу в Кивиыли, но приехала в Кохтла-Ярве. И около шести часов вечера водитель пришел к нам. Младшие дети побоялись выйти, и вышел старший ребенок. И сразу же водитель стал на него кричать „Слышишь ты, иди сюда! Получается, он приехал не извиняться, а на разборки“. Когда он так обратился к ребенку, я попыталась его успокоить, но он уже начал ругаться на меня: „Да вы все неадекваты, да пошли вы...“. Развернулся и ушел. А мы с ребенком остались стоять, как оплеванные“, - рассказала корреспонденту RusDelfi Виктория.